Žbirka s producentem Robem Cassem uvítali ve studiu Blaira Cunninghama a Pearse McIntyra, spoluhráče Paula McCartneyho. Na aktuálních skladbách se podílejí také Robbie McIntosh, Hamish Stuart a Dean Ross, kteří s McCartneym hráli v osmdesátých a devadesátých letech a jinak si zahráli také s Ringem Starrem, Tinou Turner, Norah Jones nebo Tomem Jonesem.

„Jsem doslova nadšený! Je to pro mne opravdu velký zážitek s nimi hrát. Podíleli se na uznávaných Paulových albech Flowers in The Dirt (s písněmi My Brave Face, This One), Off The Ground (s Hope Of Deliverance), hráli s ním na globálních turné, ze kterých vzešly fantastické desky a filmy, včetně jednoho prvních koncertů MTV unplugged ... a teď hrají se mnou,“ září Žbirka.

„Přiblížili mne k nejvyšším příčkám muzikantství. Jsou to neskuteční profesionálové a velmi příjemní lidé. Stihli jsme nejen práci, ale i zábavu, což je vždy dobré. Když jsem při příchodu prohlásil, že pro mne bude ten jejich velký mixážní pult určitě příliš malý, uvolnila se atmosféra a všechno fungovalo na výbornou.“