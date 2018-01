Uvedení alba na trh ohlásila na začátku loňského prosince prostřednictvím služby Instagram, na které zveřejnila i jeho obal. Kolekci si mohli následně fanoušci předobjednat a ti, kteří tak udělali, si mohli vzápětí stáhnout dvě do té doby nezveřejněné skladby - Never Be The Same a Real Friends. Taková nabídka zafungovala skvěle. Brzy bylo zřejmé, že o albový debut Camily Cabello bude zájem. Zdá se, že album bude na prahu nového roku patřit rozhodně k těm prodejně nejúspěšnějším.

„Děkuji vám, že jste byli se mnou letos tak trpěliví. Nemohu se dočkat toho, až uslyšíte, co bylo mým soundtrackem v uplynulém roce života. Za všemi písněmi na desce stojí speciální vzpomínky. Nebudu lhát, cítím velké emoce z toho, že už brzy vyjdou. Je to jako konec jedné kapitoly,“ uvedla dvacetiletá rodačka z kubánského Cojímaru.

Právě Kuba je dějištěm videoklipu k singlu Havana, který zpěvačku katapultoval na přední příčky hitparád na celém světě. Na první místo se prodral ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Irsku, Izraeli, Lotyšsku či Mexiku a byl také nějaký čas nejstahovanější písní v Česku.

V americkém žebříčku Billboard 200 vyšplhal nejvýše na druhé místo, v Top 5 byl i v Belgii, Chorvatsku, Dánsku, Nizozemsku, Německu, Itálii, Španělsku, Francii, Portugalsku, Maďarsku, Polsku, na Novém Zélandu, v Malajsii či na Filipínách. V USA, Británii, Austrálii, Francii, Itálii, Španělsku nebo ve Švédsku je platinový. Z toho jasně vyplývá, že je to hit posledních a dnešních dní.

Skladba byla na Youtubu zveřejněna loni v srpnu pouze jako audio. Minulý pátek měla verze bez videa více než 455 miliónů zhlédnutí. Co do počtu je na tom podobně oficiální videoklip, jehož součástí je vtipné hrané outro a intro se zpěvačkou v různých rolích. Vystupuje třeba jako zakřiknutá dívka překvapená nevěrou svého partnera, jako hvězda telenovely či černobílého filmu.

Další desítky miliónů zhlédnutí a slyšení zpěvačce přibyly i díky atypickému vertikálnímu videu (kvůli popularitě chytrých telefonů bude zřejmě takových videí vznikat stále více) a také díky remixu s rapem ve španělštině v podání Portoričana Daddyho Yankeeho, známého díky megahitu Despacito.

FOTO: Sony Music

Na sklonku loňského roku představila Camila Cabello videoklip k písni Never Be the Same. Novinka obsahuje sestřih různých záběrů z jejího soukromého i profesního života a krátká videa s jejími fanoušky.

Umělkyně ho zveřejnila jako předčasný silvestrovský dárek pro své příznivce. „Toto je můj srdečný dík za to, že tu vždy pro mě jste, a za všechny vzpomínky, které jsme si za tento rok udělali,“ napsala na Twitter.

S Fifth Harmony

Karla Camila Cabello Estrabaová, jak zní celé její jméno, se narodila 3. března 1997 v kubánském Cojímaru. Její rodina se však brzy přestěhovala do Mexika, rodné země otce Alejandra, a když jí bylo pět let, přesunula se do Miami na Floridě.

V roce 2012 na sebe Camila upozornila účastí v televizní vyhledávací soutěži The X Factor. Brzy sice byla z programu vyřazena, ale nakonec se porota rozhodla spojit ji s dalšími dívkami a vytvořit tak novou skupinu. Ta později přijala jméno Fifth Harmony, v soutěži skončila na třetím místě a poté podepsala nahrávací smlouvu se společností Syco Music, která patří celosvětově nejznámějšímu porotci a hledači mladých talentů Simonu Cowellovi a nahrávací společnosti Epic.

Dívčí kapela, jejíž styl lze nejlépe označit jako teen pop, vydala alba Reflection (2015) a 7/27 (2016). Byla v zásadě úspěšná, a i když na první příčky prodejních hitparád se svými alby nedosáhla, například v Americe obdržely oba počiny zlaté ocenění. V polovině prosince roku 2016 ale Camila Cabello oznámila, že z kapely odchází. Dala se na sólovou dráhu.

Sama i ve dvou

„Mám pocit, že jsem to teď já, v plné formě,“ řekla v rozhovoru pro časopis Vogue o svém rozhodnutí. „Mohu teď pracovat s vlivy, které jsou mi zásadně blízké, ať už je to latinsko-americká hudba, karibská, hip-hop, nebo prosté písničkářství. V mé sólové tvorbě jsou všechny hudební žánry, které tvoří mou uměleckou osobnost.“

Zmínila se také o svém vztahu k tanci. „Miluju tanec a na mých vystoupeních nesmí chybět. Jako sólistka jsem mnohem volnější, zároveň ale neustále poutám pozornost na sebe, a tak je na mých koncertech těch choreografií přece jenom méně, než bych si představovala. Můžu zase ale vylézt na bicí soupravu a skočit z ní na zem, když budu chtít, nebo můžu blbnout s kytaristou své skupiny a potom se zase vrátit mezi tanečníky. Můžu prostě všechno, je to má show. Jsem z toho nadšená,“ sdělila.

V listopadu roku 2015 vyšla skladba I Know What You Did Last Summer, kterou nazpívala s kanadským zpěvákem Shawnem Mendesem. V říjnu 2016 se na albu Bloom rapera Machinea Guna Kellyho objevila skladba Bad Things, duet s účastí Camily Cabello. Spolupracovala i s Pitbullem, norským producentem Cashmerem Catem, americko-britskou elektronickou kapelou Major Lazer a s dalšími. Její debutový sólový singl Crying in the Club vyšel v květnu loňského roku.

Metoda pokusů a omylů

Na písničkách svého debutového alba Camila, pod které se podepsalo hned několik producentů, se zpěvačka autorsky podílela. Něco takového při svém působení ve Fifth Harmony nezažila. Roztáhla tedy autorská i interpretační křídla, položila se do vlivů, o kterých se kdy zmiňovala, a natočila upřímnou desku opatřenou zajímavými písněmi a vlastně i stylem. Její cestování z Kuby přes Mexiko do Ameriky se totiž na autorském rukopisu podepsalo.

„Psát vlastní skladby je něco jako vytesávat sochu z obrovského bloku mramoru,“ popsala v magazínu Rolling Stone pocit z tvůrčího procesu, kterým v posledních měsících prošla. „Písnička I’ll Never Be the Same je inspirována vztahem, který jsem měla před několika lety, In The Dark je pak o setkání s jedním nejmenovaným slavným chlapcem, s nímž jsem se potkala den po posledním předávání cen Grammy na afterparty. Jsou tam i písně o Havaně a Miami, mých životních městech.“

Přiznala také, že vztah k písním procházel při vzniku nahrávky změnami. „Existovaly skladby, o kterých jsem si myslela, že na té desce musí být, protože byly několik měsíců mými nejoblíbenějšími. Nakonec jsme je ale s producenty na desku nezařadili, protože další písničky byly mnohem intenzivnější a nadčasové. Vlastně jsem prostřednictvím metody pokusů a omylů napsala skladby, o kterých dnes mohu říct, že jsem v nich já, že mají názor a zvuk, který je odděluje od produkce ostatních umělců,“ řekla.