RECENZE: Chvíle, kdy i politikův patos je na místě. Gary Oldman se ve filmu vtělil do Churchilla

S čerstvým Zlatým glóbem za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli přichází do českých kin Gary Oldman jako Winston Churchill v dramatu Nejtemnější hodina. A po zhlédnutí snímku se chce jen poznamenat: kdo by už ho měl dostat, když ne on?