Hlavních rolí ve Vzteklině se ujali Kryštof Hádek, Leoš Noha, Stanislav Majer, Johana Matoušková, Jan Vlasák či Gabriela Heclová. Režii měl Tomáš Bařina.

V šumavské chatě kdosi až zvířecím způsobem napadne místní opilce a zároveň se v kraji šíří vzteklina - nálada mezi místními klesá na bod mrazu. Z Prahy přijede hlavní hrdina virolog (Hádek), který kraj zná. Kdysi tam chodil do školy. Má vypracovat odborný posudek o vzteklině, zatímco místní, zejména starosta, ho přesvědčují, že tam žádná vzteklina není, škodí to totiž turismu.

Virolog potkává na vesnici i sympatickou spolužačku a její sestru, ale první setkání po letech nedopadne nejlépe. Jejich otec je totiž onen „blázen“, který masakr přežil. Venkované naznačují, že asi bude spíš vrahem než obětí.

Vyšetřovatelé kriminálky v seriálu Vzteklina

FOTO: Česká televize

Když se pak na místě vražd najde medvědí chlup, ačkoliv medvědi na Šumavě nežijí, případ se zamotá ještě víc. Virolog chce zjistit, kdo se to na vsi brutálně mstí. Je to vůbec člověk? Jeho snahy však hatí sestra zaměstnaná v pražském bulváru, která stupidními výmysly vědce zesměšní před policisty.

Vzteklina je podle dramaturga Petra Pauera nejen nemoc, ale i „alegorie něčeho tajemného, co se skrývá v historii kraje, kde se děj odehrává.” To, jak se člověk nebo i kraj jeví navenek, nemusí být opravdové. A to, co je skutečně nebezpečné, je pro lidské oči na první pohled neviditelné. V každém z nás je nějaká míra vztekliny.