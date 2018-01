Seriál The Cops měl vyprávět o dvou policistech z Los Angeles, Alovi a Louovi. Oba se snaží co nejlépe „pomáhat a chránit”, ale moc se jim to nedaří. C.K. byl autorem a koproducentem série.

V listopadu 2017 oznámily společnosti FX Networks a FX Productions, kde C.K. točil úspěšný seriál Louie a další pořady, že s ním ukončují veškerou spolupráci a že za zrušené pořady nevyplatí žádné odškodnění. Dokonce i Louisův PR manažer mu dal vale.

Tehdy totiž zveřejnil deník The New York Times článek o tom, že herec a producent sexuálně obtěžoval několik žen. Jeho případ je výjimečný v tom, že se ke všemu jednoznačně přiznal, v ostatních podobných kauzách jde v drtivé většině o nepodložená tvrzení.