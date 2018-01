Za bicí usedne Lukáš Pavlík, který dosud koncertoval s Čechomorem, Ewou Farnou nebo Kamilem Střihavkou. Na baskytaru bude hrát Tomi Okres, rodák z Košic, jenž byl dosud k vidění po boku Lukáše Adamce, Richarda Müllera, IMT Smile nebo Kataríny Knechtové. Čtveřici doplní klávesista, dlouholetý kapelník kapely Ewy Farne - Jan Steinsdörfer. Toho fanoušci Chinaski znají z podzimních halových koncertů.

Jarní klubové turné dorazí od začátku března do Krnova, Sušice, Karlových Varů, Plzně, Prostějova, Herálce či Jičína. Vzhledem k tomu, že už jsou některé zastávky beznadějně vyprodané, předpokládá se, že kapela bude další vystoupení přidávat.

„Na koncerty se moc těšíme. Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, začneme turné na jaře v klubech, stejně jako to bylo v době našich začátků,“ říká Malátný.

O velké kapelové koncerty však fanoušci podle něj letos nepřijdou. Chinaski budou nejprve v nové sestavě hlavní hvězdou velkých českých festivalů. V dubnu zahrají na Ústeckém Majálesu, poté budou následovat Votvírák, Holešovská regata, Polanka Fest, Okoř, Pekelný ostrov či Vysočina fest.

Kromě toho si kapela naplánovala nové festivaly Přehrady Fest, které se uskuteční 20. až 21. července na Slapech a 3. až 4. srpna na Vranově. Zároveň bude v létě i páteční hvězdou série Létofest.

Na osm zastávek tak skupina přiveze halový mejdan, se kterým na podzim objížděla vyprodané hokejové arény. Umožní jí to v rámci festivalů velké pódium. To dovolí přenést nejvýpravnější show skupiny i pod širé nebe.