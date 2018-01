Britové podle BBC loni streamovali celkem 68 miliard písniček a úplně nejvíc si oblíbili Eda Sheerana. Svědčí to o vzestupu streamingu, jenže čísla jsou nepřesná - ve skutečnosti to bylo ještě víc. Statistika Official Charts Company přiznává, že zná čísla jen z Apple Music nebo Spotify, ale vůbec nezahrnuje Youtube. Na prvním místě je zpěvák Ed Sheeran, druhý nejstreamovanější je Drake, třetí Little Mix, čtvrtý Eminem a pátý The Weeknd.

Když se spojí prodeje a streaming dohromady, vychází nejlépe Ed Sheeran, druhý je Rag 'N' Bone Man a třetí Sam Smith.

Rag’N’bone Man

FOTO: Live Nation

Celkově se ve Velké Británii prodalo asi 135 miliónů alb, přičemž 1000 streamů se započítává jako jedno prodané opravdové album. Téměř neuvěřitelný je dlouhodobý nárůst vinylů - už zase se jich prodalo víc než rok předtím. Tentokrát je to v ostrovním království 4,1 miliónu kusů.

Nejvíc se na vinylu prodává Ed Sheeran, těsně za ním jsou pak Liam Gallagher a Amy Winehousová. Vinyly jsou sice velmi drahé, ale pro celý trh je to pořád málo, tvoří jen 3 procenta.

Prodej CD klesá



Prodej CD jde dolů už mnoho let a rok 2017 není výjimkou. Prodalo se jich asi 41,6 miliónu. Lidé také ztrácejí zájem o oficiální placené stahování hudby. Loni si stáhli asi 13,8 miliónů alb, což je o 23 % méně než předloni.