Akční blockbustery o superhrdinech mění očekávání lidí, formují diváky a v dlouhodobém výhledu škodí filmu, domnívá se Fosterová.

„Z chození do kina se stal zábavní park. Studia vyrábějí špatné filmy, aby potěšila masy a akcionáře,“ řekla americká hvězda. Takový přístup jí připomíná těžbu plynu nebo ropy: „Teď okamžitě vyděláte, ale ničíte zemi.“

Ve filmu Bůh masakru. Zleva Jodie Fosterová a Kate Winsletová.

FOTO: H. C. E

“Ničí to divácké návyky americké populace a nakonec i celého zbytku světa,“ posteskla si. ”Nechtěla bych dělat film o superhrdinech s rozpočtem 200 miliónů dolarů.“

Pokud by prý někdy podobný snímek točila, musel by mít přesvědčivý příběh a postavy se skutečně složitou psychologií, nechtěla by točit jen nesmyslnou akci. Nedávno Fosterová režírovala třeba epizodu sci-fi série Black Mirror pro Netlflix. Proslavila se jako herečka ve filmech Mlčení jehňátek, Maverick nebo Znásilnění, ale poslední léta už tráví spíš za kamerou.