V Čechách se ve druhé polovině roku ukázalo, že nejpopulárnější kapely jsou schopny připravit koncertní show světových parametrů a ještě na ni přilákat obrovský počet diváků bez ohledu na to, že ceny vstupenek jsou vyšší.

Kryštof odehrál k pětadvaceti rokům existence dva velké koncerty na stadiónu Evžena Rošického v Praze na Strahově. Dohromady na ně přišlo 67 856 diváků, jak uvedla kapela.

Kryštof odehrál dva velké koncerty na stadiónu Evžena Rošického v Praze.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kabát zase absolvoval velké halové turné, při jehož koncertech stálo obrovské pódium uprostřed. Tím se zvětšil prostor pro diváky a na poslední koncert v pražské O2 areně jich přišlo 20 083, což je ve zmíněné hale divácký rekord.

Chinaski absolvovali také halové turné a na koncertech bylo pokaždé plno. Bohužel to bylo jejich poslední turné v aktuální sestavě, protože po jeho skončení zpěvák a kytarista Michal Malátný oznámil, že od 1. ledna roku 2018 změní sestavu. Z té staré v ní bude jen kytarista František Táborský, autor mnoha hitů kapely.

Skupina Chinaski oznámila změnu sestavy.

FOTO: ČTK

Byla z toho mediální kauza, ovšem po několika dnech ji zastínila ta z předávání Českých slavíků. Pořadatelé po skončení ceremoniálu uvedli, že zjistili porušení pravidel a skupině Ortel a zpěváku Tomáši Ortelovi přiřkli body za loňské hlasy.

Kabát a Michal David v reakci na to vrátili své ceny s tím, že chtějí znát pravdivé výsledky. Pořadatelé je tedy zveřejnili, a podle nich je kapelou roku Ortel a zpěvák této formace by skončil druhý ve své kategorii. Pořadatelé nicméně rovněž oznámili, že platí výsledky z listopadového ceremoniálu v Hudebním divadle Karlín v Praze.

Vyšla řada dobrých českých alb. Podepsáni pod nimi jsou Jaromír Nohavica, David Stypka, Hentai Corporation, Vypsaná fixa, Zrní, J.A.R., Imodium, Mirai, Pokáč, Jakub Ondra, Jana Jelínková, Anna K., Mňága a Žďorp, Květy, Poetika, Slza a mnozí další.

Jaromír Nohavica vydal album Poruba a vystoupil mimo jiné v pražské O2 areně.

FOTO: Petr Horník, Právo

Několik kapel a umělců oslavilo výroční rok svého pobytu na scéně a na všechny takové akce přišlo tolik lidí, aby byli ve finále všichni spokojeni. Olympic slavil pětapadesátku v O2 areně, Mňága a Žďorp třicet let ve Foru Karlín v Praze, Rybičky 48 tamtéž připomněly patnáct let mezi živými, přičemž slavily v nadsázce 115 let, a Marek Ztracený zase na svém vystoupení na stejném místě řekl, že je na pódiích deset let. Pogratulovat mu přišel i Karel Gott.

Mezi festivaly se skvělým programem blýskl Colours of Ostrava s řadou velkých jmen v čele s Imagine Dragons, Sting a Kasabian zase pozvedli svou účastí Pražský Metronome Festival a na Aerodrome Festivalu v červnu hráli Linkin Park.

Chester Bennington zpíval se svou kapelou Linkin Park měsíc před svou sebevraždou v Praze na festivalu Aerodrome.

FOTO: Petr Horník, Právo

Byl to bohužel jejich poslední český koncert se zpěvákem Chesterem Benningtonem, jenž v červenci spáchal sebevraždu. Na onen svět následoval svého kamaráda Chrise Cornella ze Soundgarden, který si vzal život v květnu.

V letošním roce z tohoto světa definitivně odešli mimo jiné i Jiří Bělohlávek, Chuck Berry, Tom Petty, Zdeněk Juračka, Marián Varga, Wabi Daněk, Jarmila Šuláková, Věra Špinarová, Malcolm a George Youngovi, Johnny Hallyday či hudební publicista Antonín Matzner.

I letos v České republice vystoupila řada světových hvězd, ať už šlo o Robbieho Williamse, Guns N’ Roses, Green Day, Rammstein, Depeche Mode, Kiss, Nicka Cavea, System of A Down, Beach Boys, Foo Fighters, Ennia Morriconeho, Bryana Adamse, Gorillaz či ZZ Top.

Rammstein vystoupili v Praze v květnu 2017.

FOTO: Petr Horník, Právo

Podle amerického Billboardu se nejlepším albem roku stalo Damn, jež vydal Kendrick Lamar. Zasloužené pozornosti se ale dostalo i aktuálním deskám Lorde, Taylor Swiftové, Keshy, Pink, Lany Del Rey, SZA, The xx, některých členů boybandu One Direction, Rogera Waterse či Eda Sheerana.

Právě Sheeran se vzhledem k aktivitám při vlastní kariéře i při spolupráci s jinými, též s ohledem na to, že nazpíval novou písničku pro další bondovku, stal osobností roku 2017.