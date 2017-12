Streepová tvrdí, že o producentově sexuálním chování neměla tušení. Sabo, který zastává konzervativní politické postoje, v rozhovoru s britským listem The Guardian připustil, že plakáty jsou odvetou ze kritický postoj Streepové k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Na plakátech je usmívající se Streepová vedle smějícího se Weinsteina, přes oči herečky je pak nápis "Věděla". Streepová na začátku října, když se zprávy o Weinsteinově přístupu k ženám dostaly na veřejnost, prohlásila, že je z těchto zpráv zděšená.

"Nebojácné ženy, které promluvily, aby zneužívání odhalily, jsou našimi hrdinkami," řekla Streepová. Chování producenta, s jehož společností natočila několik filmů, pak označila za neomluvitelné.

I wrote about how attacks on Meryl Streep are about a pound of flesh in lieu of recognizing our entire industry is culpablehttps://t.co/Ke3URHm3bK pic.twitter.com/jmMt8BY887