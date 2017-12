Český lev má nová pravidla, film Masaryk by dnes nevyhrál

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) upravila pravidla udělování cen Český lev poté, co někteří filmaři kritizovali postup producentů vítězného filmu Masaryk. Vadilo jim, že tvůrci nechali životopisné drama režiséra Julia Ševčíka promítnout pouhých sedm dnů před koncem minulého roku v jediném kině, což tehdejší pravidla umožňovala. Podle nových pravidel by se Masaryk do soutěže bez oficiální premiéry už nedostal, informoval člen prezídia a výkonného výboru ČFTA Petr Ostrouchov.