Na novou tvorbu čekali její fanoušci osm let. Jemná balada Save Me doprovázená jen klavírem je na Zeťovou hodně introvertní, tak tiše nezpívala už dlouho.

„Není to tak, že bych teď šla jinou cestou, jenom stárnu. Ta věc ale určitě není usedlá. Je pomalá a citlivá. Ačkoliv v dnešní době toto možná usedle působí. Lidi mohou na chvíli zpomalit,“ řekla zpěvačka.

”Je to taková zpověď. Jsou to slova mířena všude, kde je chtějí slyšet. Lidem, kteří tu byli a už nejsou a hlavně těm, co zůstali. Ta píseň se dá uchopit různě. Každý nechť rozhodne sám, co bude cítit při poslechu. Pro mě je to krásná píseň a rozhodla jsem se pro pomalou, protože všichni čekají, že vyjdu s rychlou.“

Na desce spolupracovala s Ondřejem Brzobohatým, který jí napsal část písní. „Ondra napsal pár krásných písní, které jsme ovšem společně s kamarády předělali tak, že si nejsem jistá, zda je pozná. Vrátila jsem se k Danu Hádlovi jako k producentovi a řekla jsem mu, aby mě překvapil a to se mu povedlo,“ vysvětlila Helena.