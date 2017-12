Policista Mareš píše pro ČT další seriál

Autor úspěšného seriálu Případy 1. oddělení Josef Mareš začal připravovat pro Českou televizi seriál s dalšími zločiny, které coby kriminalista vyšetřoval. „Letos jsme se dohodli, že zpracuje největší kauzy 90. let, kterých se účastnil. Byla to doba divoké zločinnosti, kdy vstoupil do služeb policie,“ potvrdil kreativní producent Michal Reitler.