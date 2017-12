Od prvního okamžiku bylo patrné, že si kapela chce koncert především užít. Na začátku zpěvák Petr Fiala označil bubeníkem Marcelem Gabrielem odťukaný začátek skladby jako intro koncertu a posléze ho on a celá kapela odstartovali Písničkou pro tebe. Publikum začalo reagovat zpěvem a tancem, a když zazněl nesmrtelný Hodinový hotel, bylo jasné, že to spíše než koncert bude mejdan přátel naladěných na stejnou vlnu.

Však si na něj Mňága a Žďorp pozvala pár hostů, z nichž někteří se na pódium soustavně vraceli a zase z něho odcházeli. Týkalo se to především sboristů Nikoly Muchy, Milana Cimfeho a Petra Váši, kteří s kapelou jako hosté nahrávali poslední desku. K aktivním hostům patřili i klávesista Milan Nytra a hráč na autoharfu i banjo Fanda Holý.

Mňága a Žďorp ve Foru Karlín.

FOTO: Petr Horník, Právo

Z pódia přicházela do sálu vlna skoro až klukovské radosti, kterou podle čísel v občanských průkazech dospělá kapela při hraní svých písniček vytvářela. Občas jí dokonce sama podléhala, to když muzikanti jen tak mimoděk popustili projevům radosti uzdu, což u výročního koncertu nepůsobilo nijak nepatřičně.

Petr Fiala si sem tam dovolil některý ze svých zvláštních tanečků a nezapomněl ani vyhazovat tamburínu hodně vysoko, neboť právě on je ten, kdo ji z českých muzikantů vyhodí nejvýše a ještě ji při dopadu zpět hravě chytí.

Hosty koncertu byli i Tomáš Klus a Jiří Kučerovský.

FOTO: Petr Horník, Právo

Písničku Nagasaki Hirošima, kterou si Mňága a Žďorp v minulosti půjčila od Karla Plíhala, přišel s Fialou zazpívat Márdi, zpěvák Vypsané fixy, skladbu Salám – banán zapěl pěkně po svém Tomáš Klus, jehož přišel doprovodit jeho kytarista Jiří Kučerovský, a svou píseň Chytit vítr, kterou si Mňága a Žďorp předělala po svém na album Valmez rock City z roku 1994, zpíval Vladimír Merta v doprovodu kytaristy Ondřeje Fencla.

„Jednou mi Petr Fiala zavolal a zeptal se mě, jestli by jeho kapela mohla nahrát na své album mou písničku Chytit vítr s rockovými kytarami. Já mu řekl, že mohla, a on konstatoval, že je to dobře, protože ta písnička je nahraná a dokonce se už prodává,“ přidal historku ze čtyřiadevadesátého roku Merta.

Petr Fiala si koncert užíval.

FOTO: Petr Horník, Právo

Refrén písničky I cesta může být cíl zpívali s kapelou fanoušci, kteří jí přispěli na serveru Startovač finanční částkou a pěvecká účast na výročním koncertu pro ně byla odměnou a poděkováním.

V polovině koncertu došlo na křest vinylových verzí alb Made In Valmez a Třinohý pes, také zpěvníku s písněmi kapely. Kmotry všech tří počinů byli hlavní hosté, tedy Merta, Klus a Márdi.

Petr Fiala své muzikanty během koncertu ocenil.

FOTO: Petr Horník, Právo

Závěr koncertu pak patřil dalším peckám z repertoáru skupiny, mezi kterými nechyběly ani ty, jež už dávno vstoupily do české hudební historie, třeba Výhledově či Made In Valmez. Koncert trval více než dvě hodiny a jeho pozitivní vibrace byly cítit v každičkém koutku nadšenými diváky zaplněného sálu. Tak nějak by asi měla oslava třicítky vypadat.