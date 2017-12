Tři scény režisér škrtnul, jinak upravoval minimálně. „Textů pro mě dobrých zase na světě tolik není. Krize rodiny, která tam je přítomná jako silné téma, mi konvenuje, je to i moje dlouhodobé téma, krize partnerského vztahu,” řekl Zelenka.

Roli uklízečky svěřil Elišce Bouškové, již považuje za skvělou herečku, navíc je to podle něj jediná mulatka v ČR hrající divadlo. V jiné jeho hře Teremin ztvárňuje černošku. „Obsadil jsem ji, tím pádem se nám tam přirozeně dostal rasový problém, děláme si legraci z české fobie z uprchlíků,” uvedl.

Na jih se Zelenka vrací počtvrté. Režíroval zde hry Fuk (2012), Job Interviews a Pes baskervillský s Karlem Rodenem jako Sherlockem Holmesem. Činohra nastudovala i jeho hry Příběhy obyčejného šílenství a Očistění. Hru Job Interviews napsal přímo pro tuto scénu, Hlaváčková se za hlavní roli dostala do užších nominací na Cenu Thálie.

„Vlastně vůbec nehraju žádnou psychologii té postavy. Manželé spolu mají neuvěřitelné dialogy, jsou to krátké věty a v první půlce to trvá třeba sedmnáct stránek. Temporytmem, jak to říkáme, dáváme těm postavám a situaci význam. Je to krize rodiny, hodně se hádají (...) je to vlastně hodně konverzačka, díky tomu nemusí člověk ani hrát ten charakter. Je to jako v orchestru, hrajeme dohromady a díky tomu se pak ten tón vytvoří,” řekla Hlaváčková.

Přepracovaní manželé



Hlavními postavami jsou přepracovaní manželé. Ona je asistentka bláznivého umělce, on je deprimovaný lékař, který chce odjet do Afriky jako lékař bez hranic, aby získal zpět obdiv své ženy. Nově najatá mladá uklízečka (Eliška Boušková) se stává hromosvodem rodinných konfliktů, nikdo však netuší, co je zač. Autor hry Marius von Mayenburg (45) je jedním z nejúspěšnějších německých dramatiků.

Petr Zelenka natočil sedm filmů, jeho poslední snímek Ztraceni v Mnichově (2015) získal dvě ceny Český lev. Zelenkovy hry uvedla divadla v 23 zemích. Nyní pro Dejvické divadlo dokončil hru o chemiku Antonínu Holém. „Bude to dokumentární divadelní hra, o látkách, jimiž se dnes léčí HIV na celém světě, a o farmaceutické firmě, která díky tomu vznikla,” řekl Zelenka. Hra bude mít v Dejvickém divadle premiéru v dubnu 2018.