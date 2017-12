Loni 4. prosince Hladík zemřel a jeho skupina Blue Effect ukončila svou činnost. Ve své poslední sestavě nenahrála žádné album s novými písněmi, nicméně po hudebníkově skonu objevil jeho syn Radim Hladík jr., přední český filmový zvukař, v otcově archívu dosud nevydanou skladbu, která dostala název Titulkovka.

„Táta skladbu nahrával před dvaceti lety v našem domácím studiu. Původně měla být v titulcích povídkového filmu Vladimíra Michálka. Nakonec se nepoužila, ale už tehdy jsme věděli, že má potenciál,“ popisuje Radim Hladík jr. On sám pak skladbu zvukově ošetřil.

Během let si přitom na skladbu několikrát vzpomněl, ale nedokázal už tehdejší soubory v počítači otevřít. Když pak vyklízel tátovu pozůstalost, našel cédéčko se zálohou celé skladby. „Opakovalo se ale v podstatě to samé. Soubory jsem opět nedokázal zrekonstruovat. Bral jsem to tedy jako znamení, že to prostě nemám dělat,“ vzpomíná Hladík jr.

Vše se změnilo, až když sehnal program, který dokázal simulovat dvacet let starý počítačový systém.

„A v něm se mi to najednou podařilo otevřít. Rekonstruoval jsem skladbu celou noc, zvuk po zvuku. Ručně jsem ji stříhal, sesadil, zmáčkl play a ono to hrálo jako tehdy. Bylo to loni v době kolem tátových narozenin a mně se povedlo něco, v co jsem ani nedoufal,“ popisuje Radim Hladík Jr. a dodává, že nepočítá s tím, že by se po jeho otci objevilo více zvukového materiálu.

„Táta nikdy nenahrával žádné blbosti. Šel natáčet, až když měl vše připravené a vymyšlené, a to nakonec i vydal,“ vysvětlil.

Původní automatické bicí a basu Adama Stivína v písni, které zůstal pracovní název Titulkovka, nakonec ve studiu Sono přehrála rytmika Blue Effectu a klávesami přispěl někdejší Hladíkův spoluhráč Pavel Bohatý.

Ve středu 13. prosince se v pražském Rock Café uskuteční koncert, na němž na Radima Hladíka vzpomenou jeho někdejší spoluhráči, pokračující v nové kapele Vanua 2. Promítnut tam bude i střihový klip písně Titulkovka.