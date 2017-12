Skupina Arcade Fire vznikla před šestnácti lety v kanadském Montrealu na rodinném základě, založili ji manželé Régine Chassagne a Win Butler a jeho mladší bratr William. Dále se připojili Richard Parry a Tim Kingsbury.

Proslavili se debutovým albem Funeral (2004), které získalo nominaci na cenu Grammy v kategorii Nejlepší alternativní album. Pokračovali studiovými alby jako Neon Bible (2007), The Suburbs (2009), Reflektor (2013) a Everything Now, které vydali v červenci 2017. Pomáhali jim také Thomas Bangalter z Daft Punk, Steve Mackey z Pulp nebo Geoff Barrow z Portishead.

Arcade Fire jsou držiteli mnoha ocenění, včetně Grammy a Brit Award. Lístky na koncert budou v síti Ticketportal od 15. prosince v 10.00.