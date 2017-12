Kdo v posledních pár dnech prošel kolem obchodnímu domu Kotva, nemohl si nevšimnout, že ho zdobí obří sochy z perníkového těsta. Jedenáct speciálně upravených perníkových soch by mělo lidi právě nalákat na výstavu ve třetím patře. Každá měří 3,1 metru a váží 100 kilogramů.

„Bylo náročné je tam dostat, ale našel jsem dobrou „horolezeckou partu“, která mi s tím pomohla. Byl to zážitek slaňovat na Kotvě,“ směje se Schovánek s tím, že každá jednotlivá socha zobrazuje nějaké téma, umělecké dílo.

Samotná výstava, která se nachází ve třetím patře obchodního domu, vychází z umělecké kuchařky The Anarchist Cookiebook, která je parodií na knihu návodů Williama Powella The Anarchist Cookbook. Marek Schovánek reaguje na dnešní svět, který je plný kontrastů - bohatý svět plný luxusu vs. chudí lidé, kteří po bohatství touží.

Uvnitř Kotvy pokračuje pak netradiční perníková výstava.

FOTO: Novinky

Umělec s úsměvem říká, že výstava je spíše pro dospělé, protože se v ní nachází spousta vulgarit, jsou zde vyobrazené zbraně nebo injekční stříkačky. „To je běžná ekonomická realita, běžný život. Státy obchodují s drogami a samozřejmě se zbraněmi. Řekněme, že to je největší komerční záležitost na světě,“ vysvětluje Schovánek.

Marek Schovánek, který vystudoval umění v kanadském Edmontonu, tento koncept poprvé realizoval v roce 2012 na mezinárodním festivalu současného umění Art Stays ve Slovinsku, kde sklidil velký divácký i mediální ohlas. Výstava potrvá až do 6. ledna příštího roku.