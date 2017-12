Tarantino už jednal se scenáristy (Mark L. Smith, Lindsey Beer, Drew Pearce) a jednu věc formuloval zcela jasně - bude to „R“ film, což znamená, že kdokoliv do sedmnácti let by se na něj bez doprovodu rodičů neměl dostat. Studio Paramount to podle serveru Deadline schválilo.

Většina velkorozpočtových sci-fi se orientuje na mládež a hollywoodská studia strachy trnou, aby jim komise filmy neoznačila za „R“, protože tím přijdou o diváky a peníze. Někdy i hotové filmy mírně upravují a zakrývají nahotu nebo krev, aby přišlo lepší hodnocení a kina pak mohli obsadit teenageři.

Zoe Saldanaová ve Star Treku

FOTO: Cinemart

Tarantino ale celý život dělá násilné filmy a na stará kolena se měnit nebude. Star Trek sice nikdy nebude mít atmosféru Pulp Fiction, přitvrdit ale režisér rozhodně může - zvlášť když mu studio dá volnou ruku.

Scenáristé teď budou psát Star Trek, zatímco Tarantino bude ještě pracovat na filmu o šíleném vůdci sekty a masovém vrahovi Mansonovi, kde se možná podle neoficiálních informací objeví Tom Cruise, Leonardo DiCaprio nebo Brad Pitt.

Kontroverzní nový přístup ke Star Treku může část starých fanoušků odradit. Podstata a kouzlo série netkví v realismu, v sexu nebo v efektně natočeném násilí. Romantická sci-fi se snaží být až dojemně morální a akce v ní bývá jen uměřená. Většinou šlo zatím o barevné paprskomety, krev nestříkala. Star Trek se každopádně odvážně vydává do oblasti, kam ještě nikdy nevkročil.