Lední show se k nám vrací po třech letech. Disney On Ice - Reach For The Stars přiveze Elsu, Annu, Olafa, Myšáka Mickeyho, Myšku Minnie, Kačera Donalda a Goofyho. Zazní známé písničky z Ledového království, připomene se i vodní říše s Ariel a film Na Vlásku nebo nesmrtelná klasika Kráska a zvíře.

Disney on Ice

FOTO: Disney on Ice

Disney On Ice - Reach For The Stars se koná v pražské Tipsport aréně (15. a 16. 12. 2018) a v ostravské Ostravar aréně (15. 1. 2019). Představení pořádá agentura Pragokoncert, vstupenky budou k dostání exkluzivně v předprodejní síti Ticketportal od 8. prosince ve 12:00.