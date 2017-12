Dexter Fletcher má za sebou režii filmů jako Orel Eddie a Wild Bill, veřejnost ho zná také jako herce. Singera studio vyhodilo v pondělí, protože údajně několikrát nepřišel do práce a hádal se s hlavním hercem Ramim Malekem. Singer ale odmítá, že šlo o hádky. Podle něj běžné tvůrčí spory úspěšně vyřešili. Upozornil také, že jeden z jeho rodičů je vážně nemocen a on potřeboval jet domů do Ameriky. Film se natáčí v Londýně. Studio mu nechtělo dát žádné volno, a tak se nedohodli.

Fletcher hrál například ve filmech Stardust a Kick-Ass a v poslední době režíroval Orla Eddieho, příběh o britském skokanovi na lyžích, který se přes nepřízeň osudu probojoval na olympiádu.

Bryan Singer

FOTO: Profimedia.cz

Film o frontmanovi legendárních Queen se rodil velmi těžce. Mercuryho mohl hrát i Johnny Depp nebo Sacha Baron Cohen, ale komunikace se zbylými členy Queen nefungovala. Cohen se kvůli pojetí postavy Mercuryho pohádal s Brianem Mayem a uráželi se i přes média.

Premiéra filmu stanovená na prosinec 2018 stále platí.