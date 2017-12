Nové album jste slibovali od roku 2013. Proč vychází až nyní?

Nespěcháme, máme rádi, když všechno postupuje přirozeně. Vím, že je to sedm let od našeho posledního alba, ale nepanikařili jsme, aby bylo album venku. Celou dobu vystupujeme, takže je těžké najít čas jen na napsání desky. Složíme dvě tři písně, nazkoušíme je, abychom viděli, že jsou pohodě, pak jedeme na turné, a když jsme připraveni, vrátíme se k nim.

Zvuk titulní skladby je velmi mohutný.

Jo, je skvělé, když něco vyjde tak, jak si to představujete. Nahráli jsme písně v našem rodném Birminghmau, a když jsme byli spokojení s tím, co jsme měli, poslali jsme to Larsovi a Michaelu Rosenovi, který smíchal píseň po písni. Oni nám písně poslali zpět ke schválení, a tak to pokračovalo.

Zpěvák GBH Colin Avrahall

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Inspirovali vás Motörhead?

Jasně. A koho ne? Ale máme taky mnoho dalších vlivů z různých hudebních stylů.

Jak se vám daří během ubíhajících let udržet si agresi?

Fakt nevím, prostě to takhle děláme, ale vždycky to děláme z celého srdce. Jsme plně oddáni naší hudbě a existuje jen jeden způsob, jak ji hrát, brát to vážně.

Bude Momentum vaše poslední deska?

Rozhodně to nebude naše poslední album, budeme pokračovat, dokud nás smrt nezastaví.