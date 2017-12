Přání k mání

Video

Upoutávka k filmu: Přání k mání

Třináctiletí potkají v předvánočním čase kouzelného dědečka, který jim nabídne splnit každému jedno přání. Dva z nich ta svá velmi rychle promarní a hlavní hrdina, nešťastně zamilovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda, přemítá, jak s tím svým naložit nejlépe.

Přání k mání, Česko/Slovensko 2017, 90 min., režie: Vít Karas. hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová, Filip Antonio a další.

Matky na tahu o Vánocích

Video

Upoutávka k filmu: Matky na tahu o Vánocích

Tři matky se rozhodnou, že už mají dost věčného uklízení, vaření, obskakování a shánění dárků a že si tentokrát vyrazí samy a pořádně si to užijí. Nepočítají přitom ovšem se svými vlastními matkami...

Matky na tahu o Vánocích, USA 2017, 116 min., režie: Jon Lucas, Scotte Moore, hrají: Mila Kunisová, Kristen Bellová, Kathryn Hahnová a další.

Můj život Cuketky

Video

Upoutávka k filmu: Můj život Cuketky

Cuketka je pro devítiletého kluka nezvyklá přezdívka, ale Ikar ji dostal od maminky a po její smrti musí do dětského domova, kde na tom děti nejsou o nic lépe než on: všechny si prošly peklem. A Cuketka se po počátečních neshodách učí, co znamená přátelství v sirotčinci.

Můj život Cuketky, Švýcarsko/Francie 2016, 66 min., režie: Claude Barras, v českém znění: Mikuláš Převrátil, Matěj Převrátil, Viktorie Tandlerová a další.

Na shledanou tam nahoře

Video

Upoutávka k filmu: Na shledanou tam nahoře

Bezohledný poručík Henri d´Aulnay-Pradelle žene na sklonku 1. světové války jednotku do nesmyslného útoku, který nerozlučně spojí dva vojíny. Nenápadného účetního Alberta a umělce Édouarda. Albert je zasypaný v zákopu, Édouard ho vyhrabe, ale vzápětí mu střepina granátu utrhne část obličeje. Po válce nosí Édouard na obličeji nejroztodivnější masky, Albert o něj pečuje a shání peníze na morfium proti bolestem...

Na shledanou tam nahoře, Francie 2017, drama/komedie, 117 min., režie: Albert Dupontel, hrají: Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Pérez Biscayart a další.

Polibek od Beatrice

Video

Upoutávka k filmu: Polibek od Beatrice

Film vypráví o setkání dvou žen: porodní asistentky Claire, poněkud vyhořelé, osamělé ženy, a Beatrice, bývalé milenky Claiřina zemřelého otce. Beatrice po letech vstupuje nevítána do Claiřina života a vnáší do něj to, co Claire postrádá: humor, radost a chuť do života, přestože se blíží jeho konec.

Polibek od Beatrice, Francie 2017, 117 min., režie: Martin Provost, hrají: Catherine Deneuveová, Catherine Frotová a další.

Místo splněných přání

Video

Upoutávka k filmu: Místo splněných přání

Film se zaměřuje se na tajemného hrdinu, stálého zákazníka restaurace The Place, který je připraven vyslyšet a vyplnit jakékoli přání osmi návštěvníků. Na oplátku však požaduje splnění jistých úkolů. Kam až budou lidé ochotni zajít, aby si splnili své sny?

Místo splněných přání, Itálie 2017, 105 min., režie: Paolo Genovese, hrají: Valerio Mistandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino a další.