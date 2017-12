U2: Songs of Experience





FOTO: Universal Music

Irská rocková skupina U2 vydává novou desku. Tematicky je prý ovlivněna radou irského básníka, spisovatele a profesora dublinské univerzity Brendana Kennellyho, který Bonovi řekl: „Piš, jako bys byl mrtvý.“ Výsledkem je působivá kolekce písní ve formě intimních dopisů adresovaných místům a lidem, kteří jsou Bonovu srdci nejbližší.

This: We Are This





FOTO: Warner Music

Pražská rocková kapela This vydala minialbum se šesti písněmi. Ve své tvorbě se inspiruje hardrockovou muzikou sedmdesátých let. Texty jejích písniček jsou v angličtině a zvuk vzývá atmosféru starých časů. Jde nicméně o svěží a melodické skladby.

Morbid Angels: Kingdoms Disdained





FOTO: Silver Linning Music

Americká deathmetalová legenda Morbid Angel vydává v pořadí deváté studiové album. I na něm se noří do hlubin svého stylu a vytahuje z nich elektrizující postupy, pasáže i texty jednotlivých kompozic.

Five Finger Death Punch: A Decade of Destruction





FOTO: Prospect Park

Americká metalová kapela přichází s kompilačním albem, na které nahrála skladby, které se objevily na jejích minulých deskách. Novinkou je úvodní Trouble a coververze písně The Offspring Gone Away. Hostem desky je Rob Halford z Judas Priest.

Jiří Stivín: Quodlibet





FOTO: Supraphon

K významnému životnímu jubileu Jiřího Stivína vydává Supraphon výběrové trojalbum nazvané (75) Quodlibet. Při četnosti Stivínových hudebních kontaktů a počtu vydaných alb je to nicméně jen zlomek toho, čím posluchače od šedesátých let potěšil.

Zvíře jménem podzim: Zvíře jménem podzim





FOTO: Indies Scope

Zvíře jménem podzim se zrodilo zhruba před rokem v hlavě muzikanta Jakuba Königa, který se v současné době na scéně pohybuje jako Kittchen. Členů kapely je osmnáct a vytvořili zajímavý alternativní počin.