Čára





Adam Krajňák je hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Plní funkci zásadového a nekompromisního vůdce, jemuž v rozhodujících okamžicích nechybí sebevědomí ani temperament. Klidný souběh obou světů se však s nově budovanou hranicí schengenského prostoru začíná pomalu otřásat.

Čára, Slovensko/ Ukrajina/ Česko 2017, drama, 108 min., režie: Peter Bebjak, hrají: Emília Vášáryová, Andrej Hryc, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová a další.

Špína





Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. Její svět už není jenom dospíváním, ale spíš bojem se sebou samou. Je to ona, kdo se musí změnit, dospět a pochopit, že je obětí a trest si nezaslouží ona, ale ten, kdo jí to udělal.

Špína, Česko/ Slovensko 2017, 87 min., režie: Tereza Nvotová, hrají: Dominika Zeleníková, Anna Šišková, Anna Rakovská a další.

Emoji ve filmu





První výprava do tajného světa uvnitř mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Smajlík jménem Gene má na rozdíl od ostatních vícevýznamový výraz, a to je problém...

Emoji ve filmu, USA 2017, animovaný, 91 min., režie: Anthony Leondis, v českém znění: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Vendula Příhodová, Tereza Bebarová, Václav Vydra a další.

Annabelle 2: Zrození zla





Pokračování úspěšného hororu z roku 2014 Annabelle. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti své dcerky do domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.

Annabelle 2: Zrození zla, USA 2017, horor, 109 min., režie: David Sandberg, hrají: Alicia Vela-Baileyová, Stephanie Sigmanová, Miranda Otto, Javier Botet a další.

Boj sněžného pluhu s mafií





Nils se prohání se svým sněžným pluhem zasněženými cestami v okolí chladného norského městečka. Proráží cesty pro své spoluobčany, což považuje za velmi zodpovědnou práci, kterou ostatní dokáží náležitě ocenit. Jednoho dne je dokonce jmenován Občanem roku, ale zároveň se dozví o úmrtí svého syna. Předávkování drogami není pro Nilse důvěryhodným vysvětlením, a tak vezme spravedlnost do vlastních rukou.

Boj sněžného pluhu s mafií, Norsko 2014, černá komedie, 115 min., režie: Hans Petter Moland, hrají: Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen, Birgitte Hjort Sørensen, Anders Baasmo Christiansen a další.