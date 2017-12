„V běžném filmu bývá 60 – 80 trikových záběrů, v Přání k mání jich je okolo 270. Upravovali jsme extrémně hodně záběrů a některé navíc velmi výrazně,“ popsal supervizor vizuálních efektů Marek Pilip.

„Musí to být kouzelné místo, musí to být posunuté do světa nesvěta, doby nedoby,“ vysvětlil režisér Vít Karas. Pohádkový charakter potvrzuje i triková nadzemní dráha, která se vznáší nad městem.

Například scéna v podzemní prádelně ohromného hotelu je po vzoru největších hollywoodských snímků točená před zeleným pozadím a skuteční jsou v ní pouze herci a velká hora prádla. Nad pohádkovým městem se navíc prohání futuristická rychlodráha a za zmínku stojí i celkový pohled na filmové město, který v jednom záběru spojuje hotel Imperial v Karlových Varech s poutí a ruským kolem postavených v pražských Holešovicích.

Oproti předpokladům se trikoví mistři věnovali i obyčejnému sněhu. Když měl sníh padat, nepadal, a když neměl padat, protože tvůrci spustili natáčení bez něj, začalo chumelit. Rozmary počasí nakonec také řešili odborníci na trikové záběry.

„Na podobném a takhle vizuálně krásném filmu jsem ještě nepracoval. Je to pro mě první dětský fantasy příběh u nás,“ uzavírá mistr digitálních triků Marek Pilip.