Popoví veteráni Smokie vyrazí už brzy na The Symphony Tour 2018. Proslavili se hity jako Living Next Door To Alice, Needles And Pins nebo Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me a Lay Back In The Arms Of Someone.

Hedalinerům má předskakovat česká skupina Maybe s frontmanem Honzou Roháčem a hlavní hvězdu pak doprovodí Danubia Orchestra Óbuda z Maďarska. Orchestr si vybírá hudebníky ze slavné maďarské hudební konzervatoře.

V rámci turné navštíví Smokie 1. prosince Brno (DRFG Arena), 2. prosince Zlín (ZS L. Čajky), 3. prosince Ostravu (Ostravar Arena), 6. prosince Plzeň (HM Arena), 7. prosince Pardubice (Tipsport Arena) a 8. prosince Prahu (Tipsport Arena).