Jade je Britka, tedy podle pasu, hudebně žije jednoznačně v Americe. Je trochu country, ovšem posunutá do zcela současného zvuku. Nekopíruje klasiku, spíše se blíží duchu, který měly třeba společné desky Allison Kraussové a Roberta Planta, jinak je možné říci, že k její inspiraci patří i Bob Dylan, Johnny Cash, Rolling Stones a podobně.

Zpěvačka a skladatelka, která působí velmi mladě, nikde neuvádí svůj věk. Narodila se prý v anglickém Hexhamu, nicméně její otec byl voják a neustále se stěhovali. Doma si zkoušela psát písničky, až se v šestnácti letech rozhodla prchnout do Londýna. Ani to ale nestačilo, cítila nutnost jít ke kořenům, to znamená za oceán.

Kvůli svému EP neváhala letět do Ameriky, aby mohla natáčet se Simonem Felicem ve studiu v Catskills. Spolupracovala také s bubeníkem Mattem Johnsonem (Jeff Buckley, Rufus Wainwright) a Larrym Campbellem (Tom Petty, Bob Dylan). Prvních pět písniček z EP Something American s nadšením uvítali američtí i britští kritici. Rok 2018 a první plnohodnotné album zřejmě ukáže, jestli skutečně prorazí do první ligy.

