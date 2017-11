Mnoho autorů pohádkových příběhů se nechává inspirovat vlastními dětmi. Jak to bylo s vámi?

Mně byly inspirací u pohádky Princ Mamánek spíše ženy, především přítelkyně Radmila a Jana, s nimiž jsem celý vznik pohádky často sdílel a jejichž pohledy mi poskytovaly velmi cenné zpětné vazby. I mé vlastní dospívání v muže mi bylo inspirací, i když příběh prince Ludvíka není můj, protože já odešel z domu poměrně brzy, v devatenácti letech.

Když se řekne malý Jan Budař a pohádky, co se vám vybaví?

Táta nám je čítával a já to měl velmi rád. Četl nám často, hlavně si vybavuji ty české, klasické. Pamatuju si, jak jsem se v knize těšil na každý další obrázek, na což jsem si pak vzpomněl, když jsem se rozhodl Prince Mamánka ilustrovat.

Věděl jsem, že chci nakreslit takové obrázky, které by mě bavily, když jsem byl malý.

Princ Mamánek se ve vaší knize musí osamostatnit od přepečlivé matky Ludmily. Považujete to za aktuální problém dnešních dětí?

Ano. Myslím, že mamánkovství je velmi aktuální téma, a těší mě, že se s ním matky i jejich děti mohou potkat právě skrze takovou milou a bezpečnou formu, jako je pohádka.

Kam chodíte na jména svých hrdinů: Ludvik Otomar Karel Dvanáctý, zrozený Vznešený, rytíř Hudroval z Drtěnic, Gizelda nebo Hvizdule?

Dávám si práci, aby každá postava dostala to pravé jméno, a vymýšlím ho tak dlouho, až mám pocit, že lepší už nepřijde. Někdy jsou to celé dny, než to zaklapne. Myslím, že pro autentičnost příběhů jsou jména důležitá.

Prince posíláte na zkušenou za Smrtí. Nebojíte se, že se budou malí čtenáři bát?

Malí a nejlépe i velcí čtenáři by se přece u pohádky měli bát! Alespoň tak to mám já jako čtenář a divák. K pohádkám patří chvíle, kdy se pro hlavního hrdinu zdá být vše zcela ztraceno.

Jaký nejzajímavější ohlas jste na své knihy zažil?

Malý autistický chlapec, když poslouchal audioknihu Prince Mamánka, která s knížkou vyšla, se od příběhu vůbec nemohl odtrhnout a musel ho doposlouchat až do konce. To mě dojalo a nesmírně potěšilo, protože mi to dává naději, že příběh je srozumitelný a poutavý i pro takto citlivého a vnímavého posluchače, jako je malý Danielek.