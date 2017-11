Server získal dopis, kde jeden z manažerů slibuje obnovení natáčení. Uvádí, že „lidé dostanou zaplaceno za další dvoutýdenní pauzu, která začíná 27. listopadu a pokračuje do 8. prosince“.

„Doufáme, že se celý štáb bude moci znovu sejít, až začne natáčení, ale chceme říci, že jistě pochopíme, pokud si naši zaměstnanci mezitím potřebují najít jinou práci, která jim zabrání se k nám přidat,“ dodal.

Kevin Spacey, obviněný ze sexuálního obtěžování, už se do seriálu určitě nevrátí. Existuje ale několik variant řešení. House of Cards ještě pořád může být zrušen, nebo scenáristé mohou hlavní postavu zabít. Tím sice seriál ztratí přitažlivost, ale zoufalá situace vyžaduje zoufalé řešení.

Server Independent ale tvrdí, že to nelze udělat. Pokud smlouva se Spaceym neobsahuje klauzuli o morálních důvodech k ukončení, pak nelze herce jen tak vyhodit a je jedno, jestli někoho skutečně obtěžoval. Spacey prý může skončit jen v případě, že by sám nemohl práci zvládnout nebo by byl příliš vytížený. Firma by musela vyplatit herci značnou částku, kdyby natáčela bez něj.