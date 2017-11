„Poprvé jsme na akustické koncerty vyjeli před pěti lety. Letos na jaře jsme se k nim vrátili, a protože jsme nestihli vystoupit ve všech městech, v nichž o to měli pořadatelé zájem, rozhodli jsme se pokračovat i na podzim,“ řekl Právu zpěvák a kytarista Matěj Homola.

V pátek se kapela představí ve Svitavách a v sobotu v Ústí nad Labem. Potom ji čekají dva koncerty v pražském klubu Retro (27. a 28. listopadu), v Českých Budějovicích (1. prosince), Rakovníku (2. prosince), Hradci Králové (15. prosince) a Karlových Varech (16. prosince).

„Akustické koncerty jsou pro nás i naše posluchače příjemnou změnou. Už před těmi pěti lety jsme se rozhodli, že až budeme mít nějakou další desku a budeme moci do repertoáru zařadit nové skladby, zopakujeme je. A už jsme se bavili o tom, že bychom se za nějaké tři čtyři roky zase do divadel vrátili,“ vysvětlil Homola.

Akustické hraní prý kapelu baví tak, že se to nejspíš v budoucnu promítne i do jejích elektrických koncertů. Chce do nich zařadit hru na kontrabas, ukulele a další nástroje, s nimiž aktuálně vystupuje.

„Vzali bychom písničky, v nichž ty nástroje na probíhající šňůře používáme a ze kterých máme pocit, že se jejich nové aranže povedly, a ty bychom hráli vlastně elektroakusticky. Dělal to tak před lety třeba Blue Effect. V první půlce hrál na akustické nástroje, ve druhé pak na elektrické,“ dodal Matěj Homola.

Na albech kapely Wohnout jsou přitom písničky (například Sejkonopí), v nichž jsou akustické nástroje přítomny. Dosud je tak Wohnout na koncertech ale neprezentoval.

„Musím přiznat, že přetransponovat elektrické verze skladeb do akustických pro nás bylo před pěti lety, kdy jsme to dělali poprvé, těžké. První zkoušky byly dost zoufalé, protože se nám z písniček vytratil drajv, který v elektrických verzích měly. Dost jsme je tedy změnili, přearanžovali a přestavěli, přičemž některých se to dotklo tak, že jsou od originálu v podstatě k nepoznání. Vzpomínám si, že jsme absolvovali asi dvacet zkoušek, mám ale pocit, že se to vyplatilo. Když jsme na začátku roku program oprášili, bylo to o mnoho snazší,“ řekl Homola.

Chystají nové album

Na akustických koncertech kapela některé skladby se svým štábem zaznamenala a postupně je představuje na YouTube. O víkendu natočí koncert v Ústí nad Labem Česká televize.

V příštím roce chce Wohnout vydat nové album. „Na písničkách pracujeme už od jara a asi dvacet demosnímků máme hotových. Chtěli bychom ještě tak deset přidat, v dubnu až květnu natáčet, a když půjde všechno dobře, desku vydat v červnu,“ uzavřel Matěj Homola.

Za deset dnů kapela začne natáčet videoklip k nové skladbě, jejíž pracovní název je Procházka s mými kamarády. Před čtvrt rokem vyšel klip k písni Hudba léčí, jež na chystaném albu také bude.