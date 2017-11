Když jste před sedmi lety vydala první vánoční album, tušila jste, že přijdete i s dalším?

Myslela jsem si, že ještě nějaké vydám, a mohu vám říct, že i teď, když vyšlo, si myslím, že přijde další. Může mít jinou polohu, mohou v něm být písničky upravené v jiném stylu, v jiných aranžích, ale jsem přesvědčena, že bude.

Nahrávat vánoční písničky mě baví a také si myslím, že má pravidelná vánoční turné, která jsem začala pořádat před sedmi lety s vydáním svého prvního vánočního alba, si zaslouží nový repertoár. A proč ho nenahrát na album a nenabídnout lidem, kteří se na koncerty nedostanou?

FOTO: Lucie Levá

Navíc mám zkušenost, že kromě mých růženců a andělíčků, které vyrábím a na koncertech prodávám s tím, že výtěžek putuje na charitativní účely, si lidé chtějí odnést i suvenýr v podobě hudební nahrávky.

Má čerstvé vánoční album nějaký nový rozměr?

Je víc směřováno k dětem, jsou na něm totiž i písničky, které jsou legrační a odlehčené. Myslím si také, že si ho procítí každá maminka. Když jsem ve studiu zpívala skladbu Marie, zda víš, musela jsem dělat pauzy, protože emoce, které nese, jsem těžko rozdýchávala. Text, který napsala Radůza, je dokonalý, jeho obsah úžasný a pro každou matku možná i trochu děsivý.

Celkově je to album dost rozmanité. Jsou na něm písně lehounké a svěží, ale i takové, jež jsou krásné, duchovní, velmi těžké a hluboké. To jsem ale celá já. Umím se smát a umím i brečet.

Zásadním vkladem alba je spojení s textařkou a v jednou případě i autorkou hudby Radůzou. Jak k němu došlo?

Jak to u mě v mnoha případech bývá, bylo to především lidské spojení. Přečetla jsem si před časem rozhovor s ní a přišla mi velice smutná. Zavolala jsem jí a nabídla spolupráci. Požádala jsem ji o texty na vánoční album a ona je napsala prakticky ze dne na den.

Začaly jsme si potom víc psát, porozuměly jsme si a nakonec jsme zjistily, že jsme vzdálené příbuzné.

Mám pocit, že mi byla seslána shůry. Naše spolupráce byla milá a domnívám se, že ještě bude nějakým způsobem pokračovat.

Radůza se přitom pohybuje na jiné scéně než vy. Je spíš šansoniérka a písničkářka, zatímco vy jste popová zpěvačka a rockerka. Nebylo to na překážku?

Nedávno mi kamarádka řekla velice moudrou věc. Měla jsem sny a nebyly hezké, jedna katastrofa za druhou. Napsala jsem jí to a zeptala se, co si o tom myslí. Odpověděla mi, abych zapomněla na svou beraní povahu, nechtěla věci měnit a dala průchod tomu, aby se změnily samy. Přiznám se, že mě to nikdy předtím nenapadlo. Pořád jsem měla pocit, že musím zasáhnout.

Podobné to bylo i se setkáním s Radůzou. Aniž bych hledala autora textů, osud mi seslal do cesty člověka z jiné hudební oblasti, ale tak talentovaného a otevřeného, že jsme se prostě spojit musely. Navíc jsem nadšená ženským rozměrem jejích textů.

Skladbu Řekněte dětem napsal Petr Malásek a je jeho jediná na desce.

Zajímavý je její příběh. Na desce je písnička, kterou jsem před sedmi lety z výběru na své první vánoční album vyhodila. Vyhodila jsem ji původně i letos, protože jsem se rozhodla, že ji nechci zpívat. Petr mi na to konto řekl, že máme jenom jedenáct skladeb, což je málo. Zavolal tedy Václavu Koptovi, který byl zrovna ve vlaku, a požádal ho o nějaký vánoční text. Vašek mu řekl, ať chvíli počká, a za pár chvil napsal nádhernou báseň. Petr ji ještě ten den zhudebnil a já se pro ni absolutně nadchla. Dvakrát jsme si ji poslechli, natočili a bylo to. Řekněte dětem je jednoduchá a krásná věc, která má na cédéčku své místo.

Já si pak řekla, že písnička, kterou jsme vyhodili, způsobila to, že se narodila jedna krásná nová. Vzala jsem ji proto na milost a nazpívala na desku také. Jmenuje se Seznam vánočních přání.

FOTO: Lucie Levá

Písničku Zvon volá nás pro vás složil Jan Toužimský, zpěvák skupiny Arakain. Ukázal tak, že je nejenom skvělý zpěvák, ale též nadějný autor. Souhlasíte?

Rozhodně. Honza se mnou byl na mém vánočním turné dvakrát jako host. Lidem vždycky říkám, že když jsem na koncertech s Arakainem, Honza mě bere do hluku, zatímco já ho na svých vánočních vystoupeních beru do ticha. Letos mi nabídl svou písničku, kterou otextoval Jan Macků, a řekl mi, že na turné budeme mít sváteční duet. Mám ráda, když věci mají logiku, a tohle mi logické přijde.

Těšíte se na vánoční turné?

Těším. Kromě toho, že se na něm setkávám s nádhernými lidmi, kteří si přijdou s mými písněmi vánoční dobu prožít, mi také umožňuje prožívat vánoční svátky už od konce listopadu. Již sedm let je tedy mám delší než jiní lidé.

Možná letos získáte svého dvacátého Českého slavíka…

To by mi udělalo velkou radost. Přeju si to.

Jaké bude vaše další řadové album?

Mnoho lidí má rádo mou rockovější tvorbu, a někteří dokonce tvrdí, že jim ji dlužím. Mám tedy v hlavě písničky, na kterých bych pracovala právě s Honzou Toužimským.