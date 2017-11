„Sociologická sonda do života zvířátek“ Krmelec u Muflona začíná 22. listopadu. Na seriálu se podílejí i tvůrci legendární Kanceláře Blaník, scenárista Robert Geisler a producent Milan Kuchynka.

Vše se odehrává v hospodě. Herci v kostýmech zvířat, která symbolizují určité charakterové a fyziologické vlastnosti, se pravidelně scházejí u piva a probírají život. Vedle nevěry se probírá i politika.

Rasistický medvěd



Pavel Šimčík hraje výčepního, rezignovaného Muflona. Pavel Liška se vtělí do role asociálního Zajíce, vypravěče vtipů, které už ani nejsou vtipné, a patologického lháře, který i přes to vše má dobré srdce. Tomáš Jeřábek si zahraje mírně rasistického Medvěda, který vždy přináší svým přátelům nejnovější informace z tamního bulvárního periodika s názvem Les a nepokrytě obdivuje bílé medvědy.

„Při přípravách natáčení jsme se scházeli v bistru U veselé kozy na Smíchově, kde se pak seriál i natáčel. Je to nejmenší bistro, bufet, stánek - dekorace, ve které jsem kdy točil. Když se tam měl vejít rozložitý Muflon s rohy a Jelen s parohy a zajíc i s ušima tak nás tam bylo opravdu plno. A co teprve když tam přišel Tchoř, to bylo i dusno,“ řekl režisér Milan Šteindler.

„S nápadem přišli Robert Geisler a Milan Kuchynka, kteří navštěvují právě toto bistro, a usoudili, že chování tamních štamgastů silně připomíná povahové rysy zvířat. Na základě odpozorovaných situací pak vytvořili autentickou paralelu odehrávající se ve zvířecím světě,“ dodal Lukáš Záhoř, šéfproducent internetové televize Stream.cz.