Bryan Adams není výstřední rocková hvězda, která schovává své slabší okamžiky za honosné kulisy, výpravnou scénu či pyrotechnické efekty. Je na první pohled skromný elegán, jenž patnáct minut po devatenácté hodině nakráčel v bílé košili a černém sáčku v doprovodu své kapely na scénu v hokejové hale a všichni pospolu spustili.

Od úvodní Do What Ya Gotta Do z posledního řadového alba Get Up z roku 2015 až po závěrečné přídavky to byla celistvá přehlídka jednoduchých postupů, které Kanaďan s talentem, brilantním citem pro věc a darem pozitivně nakažlivé melodiky změnil v písně, z nichž se většina stala hity.

Bryan Adams byl v Brně uvolněný, příjemný a ve formě.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pro méně informovaného diváky mohlo být až zvláštní, kolik známých melodií ten večer zaznělo, ať už to byly ty z písniček Heaven, Summer of 69, Somebody, When You’re Gone, I’m Ready či Brand New Day.

Adams si navíc přivezl i smysl pro humor, a tak před skladbou It’s Only Love pozval na pódium slavnou zpěvačku Tinu Turnerovou, se kterou zmíněný duet vydal v roce 1985 na svém albu Reckless. Ona ale nepřišla, což smutně, nicméně s potutelným úsměvem konstatoval i Adams, aby se následně do uvedené písně pustil sám.

Bryan Adams koncertoval na skromě vyvedeném pódiu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jeho repertoár je složen z chytlavých a svižných skladeb, stejně tak ze silných a v textech vpravdě sentimentálních balad. V obou případech je přitom vlastně stále stejný. Pro hudebního znalce příliš prvoplánový a ve stavbě písní již stereotypní, pro běžného posluchače úžasný, protože většina jeho skladeb naživo (i na albech) funguje na první poslech a svádí k tanci.

Na koncertech navíc hraje některé pouze ve vlastním doprovodu akustické kytary a prozrazuje tak, jak nádherný je opravdu čistý zvuk toho nástroje. V naprosté přirozenosti a spontánnosti je ostatně jeho velká pódiová síla.

Bryan Adams dostal diváky do varu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Bryan Adams odehrál brněnské vystoupení na skromně vyvedeném pódiu s obrovskou zadní projekcí, na které byly promítány často jen černobílé záběry vztahující se k jednotlivým skladbám. Publikum v hale brzy lehce dostal do náležitého varu a udržel ho v něm až do konce koncert.

Koncertu veskrze příjemného, přitom vlastně předvídatelného.

Bryan Adams DRFG Arena, Brno, 19. listopadu

Celkové hodnocení: 80%