Young založil AC/DC spolu se svým bratrem Angusem v roce 1973, v roce 2014 se ze zdravotních důvodů stáhl do ústraní. Hudebníkova rodina oznámila, že Young zemřel doma poklidně a obklopen rodinou.

Malcolm Young (vlevo) pózuje s kapelou AC/DC.

FOTO: Yui Mok, ČTK/AP

„Díky své ohromné oddanosti a nasazení byl hybnou silou kapely,” uvedla skupina AC/DC na svém facebooku. Kytarista, autor písní a vizionář byl podle ní „perfekcionista a jedinečný muž”.

AC/DC. FOTO: Petr Horník, Právo

Bratři Malcolm a Angus založili AC/DC v sedmdesátých letech a stali se jednou z největších legend rockové historie. Letos v říjnu zemřel také George Young, producent a hudebník, který měl velký vliv na první alba AC/DC.

Koprodukoval legendární desky T.N.T. (1975), High Voltage (1976), Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976), Let There Be Rock (1977) a Powerage (1978). Velmi krátce s nimi hrál i na baskytaru.