Deska má mít deset písní. Produkuje ji herec a muzikant Johnny Depp, který není jediným slavným jménem na seznamu. Přidali se třeba Robin Zander ze skupiny Cheap Trick, David Johansen z New York Dolls a Terry Reid. Joe Perry zapojil dokonce i vlastní děti - Tonyho a Romana.

„Bude zajímavé vidět, k jakým songům lidé tíhnou, protože je tam široká paleta písniček,” řekl Perry.

Autorem nebo alespoň spoluautorem všech tracků je sám Perry, který si i za časů Aerosmith vždy vydával sólovky. Naposledy to bylo před osmi lety album Have Guitar, Will Travel. Výjimku na nové desce tvoří jediná coververze Eve of Destruction (P.F. Sloan).

Samotní Aerosmith už album nechystají a neplánují ani žádné turné. Po posledním světovém turné se rozešli v dobrém, ale v pokračování už neviděli smysl. Perry se vrátil k sólové tvorbě, zpěvák Steven Tyler odpočívá a občas vystupuje nárazově na charitativních akcích.