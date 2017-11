„Předělávali jsme písničky, které nás bavily v mládí. Byly to popové věci z osmdesátých a devadesátých věc. Jednou z prvních byla třeba úvodní z filmu Titanic, přetvořili jsme skladbu Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka nebo titulní hit ze seriálu Přátelé, který nahráli američtí The Rembrands,“ přiblížil staré časy.

Postupem času se ale v kapele priority měnily, byť v té době byla populární právě kvůli svým předělávkám a tomu, s jakou nadsázkou i láskou k nim přistupovala.

„K vlastním písničkám jsme se dostali v době, kdy do sestavy přišel zpěvák a kytarista Billie Joke a přinesl nějaké své skladby. Já v minulosti také skládal, takže přechod byl přirozený a plynulý. Zjistili jsme, že nás to s vlastním repertoárem baví daleko víc, a že coververze zůstanou jen jako zpestření,“ vysvětlil Aleš.

Covers for Lovers

FOTO: archív kapely

Na koncertech dnes odehrají maximálně tři covery, zbytek tvoří písničky ze dvou vydaných alb a čerstvé bestofky s novinkami. Je mezi nimi i skladba Zázraky s. r. o., kterou i s klipem představili nedávno.

„V té písni jsou nadhled, ironie a legrace. Je o firmě, která plní přání. Reagujeme tím na řadu společností, jež dnes nabízejí nesplnitelné a nemožné věci, čili lidem lžou,“ řekl Uhlíř.

Debut Dobrý zprávy je z roku 2012, kolekce Nevzdávej! z roku 2014. Poté složili a s hosty nazpívali hymnu letnímu festivalu v Přeštěnicích a pro fanoušky letos přichystali výběrové cédéčko To nej, jež zdarma rozdávali během letních vystoupení.

„Nikdo z nás není profesionální muzikant. Co děláme, vychází z toho, na čem jsme vyrůstali. Mně a Billieho, kteří skládáme, zasáhla v devadesátých letech punkrocková vlna skladeb kapel The Offspring, Green Day, Bad Religion a podobných. Naposlouchali jsme si je, naučili se podobně hrát i skládat a dodnes je to pro nás hudební filozofie. Ačkoli s postupujícím časem už naše písničky nejsou taková divočina a víc je ovlivňuje kvalitní pop,“ přiblížil Aleš.

Pro něj osobně je nejsilnější skladba Byl jsem slepý z alba Nevzdávej! „Ta deska je poměrně temná. Vznikla v době, kdy se mi narodila dcera Míša. A protože byl porod složitý a šlo v něm doslova o život, když nakonec všechno dobře dopadlo, napsal jsem tu písničku. Je to v podstatě přepis příběhu Malého prince. Hlavní myšlenka je v tom, že správně vidíme věci jenom srdcem, protože některé důležité okamžiky jsou očím neviditelné,“ prozradil.

„K porodu dcery jsem si vzal diktafon. Když poprvé zaplakala, nahrál jsem si to. Její pláč jsme pak použili jako intro alba Nevzdávej!,“ dodal ještě.

Pakliže bylo druhé album kapely zčásti temné, nové skladby už se zase vracejí k veselejším náladám. Přesvědčit se o tom mohou diváci na probíhajícím koncertním turné, které Covers for Lovers absolvují s kapelami Civilní obrana a Náhodný výběr. Již 17. listopadu se představí v Čáslavi, 23. listopadu v pražském klubu Vagon a 1. prosince v Českých Budějovicích.

V Covers for Lovers kromě Aleše a Billieho Jokea hrají ještě kytarista a vokalista Richie a baskytarista a vokalista Ondra.