Je vám čtyřiadvacet let a už o vás vznikl film. Není to příliš brzy?

V minulosti jsem dostala hodně nabídek na to, aby vznikla kniha. Myslím si ale, že na tu je brzy, navíc dnes v uspěchaném světě si málokdo najde čas na knihu. Vždy jsem ale milovala hudební dokumenty a chtěla jsem lidem přiblížit, jak vypadá tahle práce ze zákulisí. Navíc cítím, že potřebuji uzavřít své dětství v šoubyznysu. Jsem už vdaná paní, i v profesním životě jsem dospěla.

Kdy jste své dětství uzavřela?

Myslím si, že v době, kdy jsem založila vlastní agenturu, rozešla se se svým bývalým manažerem Leškem Wronkou a sama pak chystala velký koncert k deseti letům na scéně v pražském Foru Karlín. Tedy loni. Poznala jsem tehdy tvrdost přípravné práce, kterou jsem nikdy předtím nemusela osobně řešit. V té době jsem si řekla, že už nejsem dítě, z mého největšího hobby se stala i práce a období bezstarostnosti skončilo.

Ewa Farna ve Foru Karlín v roce 2016

FOTO: archív Ewy Farne

Od třinácti let jste časy dospívání prožívala v zápřahu, protože jste se začala výrazně prosazovat jako zpěvačka. Nemáte pocit, že jste byla o něco ochuzena?

Jestli ano, tak nevím o co, protože jsem to nepoznala. Jsem spokojená a přesvědčena, že kdyby to tak nebylo, hudební cestu bych opustila. Častokrát se zastavuju, hledím zpátky a bilancuju.

Když si jsem schopna říct, že jsem šťastná v takovém životě, jaký mám, jdu dál. Mou výhodou je, že vím, co chci dělat, protože jsem se našla v branži, ve které jsem naplněna, baví mě a živí.

Jste tedy rozhodnuta být zpěvačka na plný úvazek?

V poslední době si, pravda, hraju s myšlenkou dělat i něco jiného. Láká mě mít bistro nebo restauraci. Ale mou hlavní životní linkou je hudební a pěvecká kariéra. Restauraci mohu mít klidně vedle toho.

Prozradila jste v dokumentu něco překvapivého?

Celý život jsem byla ve vztahu k médiím otevřená, takže ani nevím, co všechno o mně lidé vědí. Nikdy jsem nic zásadního neskrývala, proto ve filmu asi senzační odhalení není. Nemám za sebou drogové šílenství, desítky milenců, proto to v dokumentu být nemůže.

Střih ale dělal člověk, který o mně nevěděl prakticky nic. Když jsem se na některé scény dívala, ptala jsem se ho, proč tam jsou. On mi na to odpověděl, že pro něho jsou zajímavé a zábavné, jelikož jsou z míst, kam lidé normálně nemohou.

Jaké bylo mít v zádech dva roky kameru?

Jsem na to zvyklá a vůbec mi to nevadilo. Chovám se úplně stejně před kamerou i mimo ni, takže kameramani mohli točit kdykoli a kdekoli. V některých záběrech jsem tlustá, v jiných bez make-upu, jsem v nich i naštvaná, smutná. Je to zkrátka autentické, a to jsem chtěla.

Zažila jsem ale jeden vyhrocený moment, když jsem se před loňským koncertem ve Foru Karlín zhroutila. Všichni vycítili, že mají ze šatny odejít, protože asi chci být jenom s Martinem, svým dnešním manželem. Kameraman odcházel také, ale já na něho v tom hrozném stavu volala, aby zůstal a normálně točil, protože aby film byl autentický, musí to tam být.

Na scéně v pražském Foru Karlín

FOTO: archív Ewy Farne

Proč jste se vlastně tenkrát zhroutila?

Všechno na mě padlo. Přípravy byly velice náročné a den před vystoupením jsem přišla o hlas. Celé jsem to poprvé organizovala a režírovala, takže jsem cítila velkou zodpovědnost. Potřebovala jsem ten stres vybrečet.

Před pár dny jste vydala písničku a klip Vánoce na míru. Je vaše první vánoční?

Ano, je má první taková a jsem ráda, že je původní. Nedávno nás oslovila firma Mall. cz kvůli spolupráci a chuti podpořit i mou charitativní srdcovku, neziskovku Borůvka, jíž jsem už nějakou dobu ambasadorkou.

Slovo dalo slovo a s mým kytaristou Lukášem Chromkem a autorskou dvojicí Sázavský– Chobot jsme napsali Vánoce na míru.

Jaké budou vaše nové písničky?

Zatím vydávám singly, na desku jsem si ještě netroufla. Hledám koncept, jaký by měla mít. Hudebně nehodlám popřít prvních deset let své kariéry.

Koketovala jsem sice trochu s jazzem, ale změnit se nehodlám. Pořád cítím, že jsem energická popová zpěvačka, a tak to bude dál.