„Kdybychom tam dali všechno z té doby, potřebovali byste vysokozdvižný vozík, abyste to dostali do domů,“ řekl Ulrich.

Při vybírání nahrávek do boxu se podle jeho slov řídili otázkou: „Co by chtěl fanoušek slyšet?“ Kromě samotného alba přidali dema, pracovní mixy, rozhovory a koncertní záznamy včetně posledního koncertu s baskytaristou Cliffem Burtonem, který pak zemřel při autonehodě, a prvního koncertu s nováčkem Jasonem Newstedem.

Deska znamenala v roce 1986 pro mladou kapelu totální průlom do mainstreamu a konec přísně thrashové éry i omezené základny fanoušků. Vedle titulního hitu obsahovala třeba pomalejší depresivně se valící kusy jako The Thing That Should Not Be nebo instrumentálku Orion a další špičkové tracky jako Battery a Leper Messiah. Jejich propracovaná struktura a sólíčka hraničily s genialitou.

Dnešní Metallica (James Hetfield a Robert Trujillo)

FOTO: Petr Horník, Právo

Magazín Rollingstone zařadil album na druhé místo v žebříčku nejlepších metalových desek všech dob. Samotná skladba Master of Puppets je jejich nejhranější a nejžádanější i podle ankety mezi fanoušky.

Krabice oslavující kultovního „Mastera“ obsahuje vinyl, cédéčka, kazetu, DVD a knihu. Cena v oficiálním internetovém obchodě není zrovna lidová (4779 korun), ale existuje i levnější verze reedice.