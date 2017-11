Upoutávkou na 2CD Jelen: Živě v Lucerně, které vyjde 10. listopadu, je koncertní video Slunovrat, natočené během loňského turné. Jde o píseň z alba Vlčí srdce, za které letos v květnu formace získala cenu Anděl v kategorii Skupina roku. Ve skladbě hostuje písničkářka Kateřina Marie Tichá.

Koncertu ve Velkém sále pražské Lucerny, na němž Jelen pokřtil druhé album Vlčí srdce, přihlíželo loni v prosinci 2 500 fanoušků.

„Koncert ve Velkém sále pražské Lucerny pro nás byl jednou z nejúžasnějších nocí loňského roku. Lucerna? Opravdu? Nezdálo se nám to? My, parta kámošů s banjem, trubkou, houslemi, kytarami a jedním bubnem, a koncert ve vyprodané Lucerně? Ano, stalo se to a my si na památku ten koncert nahráli. Jsme pořád ta stejná banda jako na začátku, ale také jsme opravdová kapela. Připadáme si tak. A opravdová kapela se o svou hudbu vždy dělí se svými fanoušky,“ vysvětluje zpěvák Jindra Polák.

Jelen vydává i svůj první zpěvník, jenž přináší kompletní seznam jeho písní, veškeré texty i akordy. Vedle toho zahrnuje i příběh kapely, doplněný fotografiemi i zajímavostmi ze zákulisí. Živé dvojalbum i zpěvník pokřtí Jelen 10. listopadu od 16 hodin v Paláci knih Neoluxor na pražském Václavském náměstí.

V prosinci pak skupinu čeká série pěti speciálních vánočních vystoupení, která odstartuje 3. v brněnském Sono centru. Jde o přidaný termín, koncert na témže místě o den později je totiž již dlouho vyprodán. Závěr turné obstará zastávka v pražském Fóru Karlín 17. prosince. Půjde o dosud největší samostatný koncert v historii kapely. Hosty vánoční šňůry budou zpěvačka Debbi & Her Orchestra a tradičně Kateřina Marie Tichá.