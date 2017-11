Skupina přijede v pátek na Strahov s loňským albem Saorsa (Svoboda) přinášejícím řízný přímočarý punk s tahem na branku, kterému ale nechybí výrazné melodie. Vyšlo po čtyřleté pauze a částečně je opět zpívané v gaelštině, ve které kapela zpívá od konce devadesátých let - od alba Fuaim Catha.

Na albu převažuje pro kapelu obvyklá tematika, tedy odmítání establishmentu, rasismu, sexismu a homofobie, skupina na něm v písni Our Winged Sisters opět hájí práva zvířat, tentokrát hmyzu, a v písni Yes se také vyslovuje pro skotskou nezávislost, což dělala už dříve.[celá zpráva]

Deek Allen

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Kapela, kterou prošly desítky muzikantů a v níž z původních členů zůstal do dneška jen zpěvák Deek Allen používající nyní raději pseudonym Ruairidh MacAllen, se dala

dohromady v roce 1981. Debutové album Unite And Win z roku 1987 ještě svým názvem odkazovalo k oi, s nímž kapela začínala, pak se ale od něj odklonila a začala propagovat veganství i boj za práva zvířata. Už druhé album In Defence Of Our Earth neslo v záhlaví heslo radikálních ochránců přírody z organizace Earth First.