Maroon 5: Red Pill Blues





Americká poprocková kapela Maroon 5 vydala nové album, k jehož realizaci si pozvala několik hostů. Jsou mezi nimi například raperka SZA, zpěvačka Judita Michaelsová, zpěvák Lunch Money Lewis a další. Deska nabízí deset skladeb.

Sam Smith: The Thrill of It All





Po více než třech letech vydává britský zpěvák Sam Smith album The Thrill of It All. Podílel se na něm jeho dlouhodobý spolupracovník Jimmy Napes (Disclosure/Clean Bandit), producent Stargate (Rihanna/Coldplay/Katy Perry) a v neposlední řadě i hudebník Naughty Boy.

Slza: Holomráz





Symbolem druhého alba skupiny Slza je kontrast žáru, jenž představuje pozitivní emoce, a mrazu, který představuje emoce negativní. Ústředním motivem a pojítkem všech skladeb je slogan „Ač holomráz je venku, žár je v nás“.

Mydy Rabycad: M.Y.D.Y.





Album M.Y.D.Y. je třetí v diskografii české kapely Mydy Rabycad. Nabízí současný indie pop, který je směsí syntezátorové hudby se soulem, rockem i taneční elektronikou. Prozrazuje velkou hravost a touhu vyzkoušet úplně vše, co se rytmů a zvuků týče. Kapela se na něm nadále hlásí ke stylu glamtronic.

Škwor: Uzavřenej kruh





Další album pražské rockové kapely Škwor vyšlo v devatenáctém roce její existence. Čtveřice v něm upevňuje svůj zvuk a přináší přesně to, co od ní její fanoušci čekají. Příští rok vystoupí v pražské O2 areně a oslaví tak dvacet let své existence.

Bryan Adams: Ultimate





Best of album kanadského zpěváka a hudebníka Bryana Adamse shrnuje jeho hvězdnou kariéru. Vyjma devatenácti hitů se na kompilaci objeví i dvě nové skladby – Ultimate Love a Please Stay. Adams se 19. listopadu představí v Brně.

Jan Burian & Bizzare Band: Jihotaje





Písničkář a hudební inovátor Jan Burian, který rád posouvá hranice žánrů, pokřtí již 12. listopadu v pražském divadle Archa novinkové písňové dvojalbum Jihotaje, které vydal spolu se skupinou Bizzare Band. Kolekce zachycuje jedno ze zajímavých experimentálních setkání s kapelou z pomezí hudby vážné, folku i šansonu.

Eskamotër & Echo Orchestra: Něžné krveprolití





Druhé řadové album tohoto hudebního projektu Slávka Hamaďáka obsahuje deset autorských skladeb. Celá kolekce má sevřenou písňovou formu, oproti debutovému albu ubylo improvizací, aranžmá je pestré a košaté.