Dorte je zhruba dvacetiletá dívka, která se přestěhuje do domku u vlakového nádraží, ráno nasedá s knihou v ruce na vlak a před svými rodiči předstírá, že jezdí do Kodaně za studiem literatury. Z mladé dívky vyvěrá určitá pasivita a melancholie, neurčitá rezignace na život.

Román formou nepředstavuje ucelený děj, který by směřoval k cíli, představuje spíše jakýsi náhled do života Dorte, náhodný výsek z jejích dnů. Vyprávění neobsahuje jakoukoli tendenci k dynamice, naopak pluje poklidně a střídmým tempem.

Pro Helle Helle je charakteristická syrovost ve vyprávění a minimalismus v jazyce, což ukázala třeba v předloňské knize Jestli chceš, která zaznamenává jednu noc běžce a běžkyně, kteří se ztratili v lese, náhodně se potkali a byli nuceni spolu mrazivou noc přečkat. Minimalismus se projevuje i ve formě kapitol, ty jsou velmi krátké a dohromady jich je čtyřicet dva. Jdou nepříliš uceleně po sobě a zaznamenávají nejčastěji krátké situace a okamžiky.

Spisovatelka velmi spoléhá na čtenáře. Na to, že bude číst mezi řádky, na jeho imaginaci, která jen za pomoci krátkých strohých vět dokáže sestavit příběh se silnou atmosférou. Bez ladu a skladu proplouvá časovými rovinami. Helle Helle nevypráví jasný příběh, jen tu a tam naznačuje.

Přestože v příběhu nedojde k žádné tragické události, nálada je ponurá, melancholická. Dorte se potácí životem bez jasného směru a cíle, Helle Helle jako by ji vyslala do děje a ona se nechává zmítat okolnostmi bez vlastního zásahu do osudu.

Autorka na severu boduje v příčkách bestsellerů, její romány porážejí i oblíbené autory thrillerů a detektivek. Bezesporu patří k nejzajímavějším dánským spisovatelům, kteří jsou do češtiny překládáni.

Helle Helle: Tohle jsem měla napsat v přítomném čase Paseka, překlad Helena Březinová, 168 str., 248 Kč

Celkové hodnocení: 85 %