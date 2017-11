O úmrtí informoval jménem rodiny Jan Hájek. Štědrého neteř Ivana Štědrá řekla, že zpěvák zemřel po dlouhé nemoci v jedné pražské nemocnici, kde s ním byla do posledních chvil jeho rodina. Informace o posledním rozloučení se zesnulým sdělí pozůstalí později.

Karel Štědrý se narodil 10. dubna 1937 a původním vzděláním byl železniční inženýr.

Karel Štědrý na snímku z roku 2012

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V roce 1958 začal spolupracovat s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem a vystupoval v Redutě. O rok později Štědrý spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku 1962. Později přešel do divadla Rokoko, kde působil až do roku 1972.

Prosadil se i mimo divadelní prkna jako zpěvák. Mezi jeho legendární písně patří například duet Mám malý stan s Waldemarem Matuškou a Milenci v texaskách s Josefem Zímou. Sólově pak uspěl například se skladbami Písmena nebo Hospoda.

Po odchodu z divadla Rokoko se dlouhodobě věnoval swingu, především s Yvettou Simonovou či Karlem Hálou. Jako konferenciér uváděl orchestr Karla Vlacha.

Jako herec se objevil ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Ta naše písnička česká.

Uplatnil se také jako moderátor v rozhlase a televizi. V pořadu Melodie stříbrného plátna spojil hudební um s celoživotní vášní pro film, uváděl pořad Vysílá Studio A a účinkoval například v Kabaretu u dobré pohody.