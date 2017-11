Již 1. prosince pak vyjde Youngovo album The Visitor. Natočil ho s kapelou Promise of the Real, se kterou již vydal počiny The Monsanto Years (2015) a Earth (2016). The Visitor nabídne deset skladeb.

Rodák z Toronta již letos nabídl album Hitchhiker. Obsahuje rovněž deset skladeb, které nahrál během jednoho dne v roce 1976 v Malibu s akustickou kytarou. Původním producentem byl David Briggs, přičemž na postprodukci se podílel John Hanlon.