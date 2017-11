Den předtím hrála kapela v Liberci a tamní kulturní dům byl rovněž plný, vystoupení vidělo také osm set lidí. Traktor se nachází v období sklizně úrody z toho před lety zasetého a pokorně a poctivě opečovávaného. Je to ostatně patrné i na vizuální podobě koncertů, jejich ozvučení i délce. V Pardubicích trval hodinu a padesát minut a zaznělo na něm dvacet písniček.

„Přestože výsledky Českého slavíka sledujeme, nejsou pro nás to nejdůležitější. Průběžné umístění v první osmičce nás opravdu překvapilo, jelikož jsme na hlasování nijak netlačili a nevyzývali jsme fanoušky, aby to dělali. Mnoho lidí na to teď pozitivně reaguje,“ rozhovořil se o anketě popularity v šatně pardubického klubu před koncertem zpěvák Martin Kapek.

Kytarista Standa Balko a zpěvák Martin Kapek v pardubickém klubu ABC

FOTO: Miroslav Voženílek

Před třemi lety skončil Traktor v anketě pětadvacátý, před dvěma třiadvacátý a loni byl sedmnáctý. Bubeník Pavel Balko ale zůstává klidný: „Je to průběžný stav hlasování, všechno se může změnit. Kdybychom dosáhli nejlepšího umístění ve své historii, bylo by to samozřejmě fajn. Když se to nepodaří, budeme dál dělat to, co jsme dělali dosud.“

Utržené kolo

Probíhající koncertní série dostala název Prach a vzduch Tour a pro kapelu je zatím největší v její historii. Pro koncerty si vybrala větší sály než v minulosti, aby v nich mohla postavit velké pódium, investovala do technických náležitostí i propagace.

„Návštěvnost je dvojnásobná v porovnání s tím, jakou jsem čekal,“ sdělil Pavel Balko, který se spolu s bratrem Standou stará o management kapely. „V Bonver Areně v Ostravě budeme 16. listopadu nahrávat koncertní DVD a zdá se, že bude opět vyprodáno. Dorazí více než dva tisíce diváků.“

Bubeník Traktoru Pavel Balko

FOTO: Miroslav Voženílek

Sobotní pardubická zastávka byla na turné pátá v pořadí. A jednou si na něm už kapela prožila malé peklo.

„Kamiónu, ve kterém přepravujeme techniku, upadlo v šedesátikilometrové rychlosti při cestě na koncert do Kovářova kolo,“ začal vyprávět Kapek. „Řidič mi říkal, že je následně předhonilo, což prý vždycky viděl jenom ve filmech, nikdy ale ve skutečnosti. Srazilo se s jiným autem a skončilo asi půl kilometru od kamiónu. Kluci, kteří v něm byli, začali shánět šrouby, aby ho přimontovali zpět. Dlouho se jim je ale sehnat nedařilo a už to vypadalo, že budeme muset téměř vyprodaný koncert zrušit. Nakonec se opět projevila rodinná atmosféra v naší kapele a posádka jiného vozu přijela pomoci. Koncert se konal.“

V rámci kapelního popichování prý poté, když už v Kovářově před koncertem stály veškeré náležitosti na místě, kytarista Standa Balko technikům řekl, že si alespoň dokázali, že jsou schopni udělat svou práci za poloviční čas.

„Už asi můžeme prozradit, že to nasazené kolo nebylo na voze uchycené tolika šrouby, kolik by jich podle předpisů být mělo. A aby toho nebylo málo, zakoupené šrouby a matky, které měly pak v Kovářově kolo na ose definitivně zajistit, se cestou záhadně ztratily,“ dodal kytarista Standa Balko.

Nejoblíbenější písně

V minulosti už byla LED obrazovka součástí vizuální stránky koncertů skupiny Traktor. Na probíhajícím turné je ale tak velká jako celá scéna a během koncertu na ní probíhá nápaditá projekce. Vymyslel ji Cyril Široký, který pro kapelu natočil poslední videoklip k písničce Letokruhy. Přibyly i pyrotechnické efekty, celé je to velkorysé a přitom decentní.

Traktor využíval i ohňové efekty.

FOTO: Miroslav Voženílek

Před startem aktuálního turné si moravsko-pražská skupina vytipovala osmadvacet písniček, z nichž pak vybrala finální dvacítku. Tvoří ji ve většině ty z posledních tří alb a také dvě coververze (Tubthumping od kapely Chumbawamba a No Voices In The Sky od Motörhead).

„Naši fanoušci jsou skvělí. Někteří z nich nosí na koncerty vlajku, kterou během vystoupení mávají nad hlavami ostatních. Byl to jejich nápad, i podobu vlajky si vymysleli sami. Víme také o fanoušcích, kteří si koupili vstupenky na všech jedenáct koncertů Prach a vzduch Tour,“ prozradil Kapek.

Po dotazu, jakou písničku z repertoáru Traktoru má každý z muzikantů nejraději, nastalo nejprve na několik vteřin ticho. „U mě je to Artefuckt. Je v ní skvělý text, který se bezvadně snoubí s hudbou. Celé to má myšlenku, dvojsmysl a gradaci,“ protrhl mlčení k přemýšlení baskytarista Karel Ferda.

„Spousta lidí by čekala, že řeknu Letokruhy. Objektivně si myslím, že je naše nejpovedenější, ale mám osobní vztah k trochu zapomenuté písničce Charlotte. Má pro mě kouzlo a je jediná z prvních dvou našich desek, za kterou si stojím,“ připojil se Kapek.

Traktor před pardubickým koncertem v šatně. Zleva Pavel Balko, Karel Ferda, Martin Kapek, Standa Balko a Petr Bartošek

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Na vysvětlenou třeba říci, že v diskografii Traktoru je pět alb. První dvě byla nahrána s velkou dávkou nadhledu, další tři pak formovala současnou tvář kapely, když se její přístup k práci na repertoáru a jeho prezentaci změnil a ona to začala brát vážně a odpovědně.

Pavel Balko má nejraději písničku Masky z loňského alba Artefuckt. „Je pro mě hluboká a také se mi líbí, že je netradiční. Je v pětičtvrťovém taktu, a lidem to nevadí,“ řekl. Stejného oblíbence má i klávesista Petr Bartošek. „Masky ve mně vyvolávají největší emoce,“ vysvětlil.

Kytarista Standa Balko na závěr malé ankety konstatoval, že nad písničkami strávil spoustu času a ke každé si vytvořil vztah. „Když vybíráme skladby na koncert, mám problém ukázat na konkrétní a podpořit ji, anebo ji z repertoáru vyhodit. Musím tedy říct, že mám nejraději celé poslední album. Promítá se v něm všechno, co jsme do hudby dali, i co ona dala nám.“

Nezblázníme se a nevyměkneme

Jak již bylo řečeno, Traktor natočí při nadcházejícím vystoupení v Ostravě koncertní DVD. Před jeho vydáním by na konci zimy příštího roku chtěl fanouškům nabídnout i videoklip k písničce Děvka č. 5 (Závist).

„Se závistí se setkává každý, a setkáváme se s ní i my. Svou pozici jsme si ale vydřeli a drželi jsme spolu v dobrém i zlém. Vážíme si, že na naše koncerty chodí lidé, jsme nadšeni z toho, kam až se naše kapela po šestnácti letech existence dostala. Víme však také, že se z toho nezblázníme. A nevyměkneme,“ shrnul současný stav na závěr našeho povídání v Pardubicích zpěvák Martin Kapek.