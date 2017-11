„V této sestavě jsme na šňůře proto, že jsme si zbyli. Ostatní kapely absolvují svá kamarádská turné, a my zůstali stranou. A protože nám přišla všechna ta přátelská turné už trochu směšná, pojmenovali jsme to naše RivaLove. Soutěžíme na něm mezi sebou o to, kdo má víc fanoušků,“ vysvětlil baskytarista skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák.

„Když jsme se dohodli na společné koncertní šňůře, bylo těžké pro nás vymyslet název. Byli jsme s kreativitou v koncích, a tak jsme oslovili Pokáče. Jak je jeho dobrým zvykem, asi za dvě vteřiny odpověděl na mail a navrhl název RivaLove Tour. Dopsal k tomu, že je to možná trapné, a kdyby se nám to nelíbilo, máme ho poslat do háje. A my ho nikam neposlali a název jsme přijali,“ vysvětlil s úsměvem v kanceláři ředitele čelákovického kulturního domu bubeník skupiny UDG Tomáš „Jugi“ Staněk. Je to jeho pracoviště, tamní kulturák vede.

Skupina UDG na pódiu v Čelákovicích.

FOTO: Jiří Lukeš

„Na turné jsem z toho důvodu, že mě kluci pozvali. Navíc nás všechny má jako manažer na starosti Jugi, takže je to celkem logické,“ prozradil Pokáč. „Zatím je to super, všechno funguje, vztahy mezi námi jsou skvělé.“

Čelákovická zastávka turné byla třetí v pořadí. Přesto už na něm muzikanti udělali rekord. „Na prvním koncertu v Nejdku, kde jsem ještě nikdy předtím nehrál, byl kulturák vyprodaný. Přišlo na dvě stě padesát lidí, což prý byl tamní rekord za několik posledních let,“ zmínil Pokáč.

„Pořadatelky z toho měly takovou radost, že se pustily do velkých oslav. My s nimi byli domluveni, že se ráno sejdeme v kulturním domě a ony nám vydají naše nástroje, které tam přes noc necháme. Asi hodinu a půl jsme je však sháněly po celém městě, protože oslavovaly opravdu poctivě. Pro nás to byl docela dramatický zážitek, jelikož bez nástrojů bychom další den v Děčíně nemohli hrát. Nakonec jsme je sehnali a ony nám kulturák přišly otevřít,“ vzpomněl Ondřej Polák.

Souboj triček

UDG, O5 a Radeček a Pokáč na probíhající koncertní sérii hecují své fanoušky, aby přišli v tričku své oblíbené kapely.

„Po očku sledujeme, v jakém tričku chodí, protože rivalita z názvu turné je v tom, že mezi sebou soutěžíme, kdo má nejvíce fanoušků a kteří jsou nejlepší. Po prvních dvou koncertech to vypadalo tak, že nejvíce merche, tedy předmětů vztahujících se ke kapele či zpěvákovi, prodali UDG. Ale nejvíce fanoušků v tričku svého oblíbence je ode mě. Jsem rád, že jsou moji příznivci skalní. Tím spíš, když svůj merch vyrábím jen asi půl roku,“ usmíval se v šatně před koncertem Pokáč.

O5 a Radeček si na pódium přizvali zpěvačku z řad fanoušků.

FOTO: Jiří Lukeš

„Je pravda, že nejlepší odezvu mezi fanoušky má v rámci merche Pokáč. Trochu se bojíme, že ve druhé části turné už budeme hrát první my. Zatím ale platí, že Pokáč začíná, my jdeme druzí a UDG večer uzavírají,“ sdělil Ondřej Polák.

Souboj triček však přivedl jeho kapelu O5 a Radeček i do rozpaků. „Hrajeme písničku Zůstaň, kterou jsme nazpívali jako duet s Klárou Vytiskovou. Zveme si na pódium nějakou holku z řad diváků, aby ji s námi zazpívala. Na prvních dvou koncertech v Nejdku a v Děčíně přišly vždy holky v triku UDG,“ přiznal Ondřej Polák. „Na druhou stranu je ale dobré, že fanynky UDG znají i naše písničky.“

Ti, kteří si koupí tričko kapely či nějaký jiný předmět přímo na koncertě, pomohou dobré věci.

„Hodně koncertujeme a potkáváme se s lidmi. Často se nás dotknou i osudy našich fanoušků, kterým se snažíme alespoň trochu pomoci, podpořit je nebo ulehčit situaci. Jelikož kluci z Radečků i Pokáč jsou na tom stejně, rozhodli jsme se část zisku z turné věnovat na nákladnou léčbu dětí s vzácnou a nepříjemnou nemocí ichtyózou. Léky jsou velmi nákladné a pojišťovna je hradí jenom zčásti. Přes nadaci Radost dětem předáme vybrané peníze rodičům, kteří za ně budou moci masti a krémy pro své děti koupit,“ vysvětlil Jugi.

Pokáč koncert otevřel.

FOTO: Jiří Lukeš

Právě on je u jediného spojení, ke kterému zatím během večera dochází. Je hostem skupiny O5 a Radeček v písničce Veselé klobouky. „Další propojení jsme nestihli připravit. A upřímně řečeno už asi nestihneme. Ačkoli stát se může všechno,“ dodal Jugi.

Že je to pravda, potvrdilo spojení dvou členů kapely O5 a Radeček s Pokáčem při zvukové zkoušce před čelákovickým koncertem. Ten večer na pódiu před diváky neproběhlo, ale – jak pravil Jugi – stát se může všechno.

Kvíz v klipu

V den koncertu v Čelákovicích zveřejnil Pokáč animovaný videoklip ke své písničce Máme doma kočku. Vyzval fanoušky, aby v jeho obrazovém ději našli písmenka, ze kterých pak vytvoří tvar, jehož podobu mu oznámí prostřednictvím sociálních sítí. První tři se dostanou zdarma na jeho již vyprodaný prosincový koncert do pražského Lucerna Music Baru.

Členové UDG a Pokáč v šatně čelákovického kulturáku.

FOTO: Jiří Lukeš

V pátek večer bylo jen několik hodin po zveřejnění klipu, nicméně jednu správnou odpověď už Pokáč měl. „Chtěl jsem, aby ta hádanka byla těžká. Ukazuje se, že se to podařilo, protože brzy po zveřejnění klipu přišly desítky špatných odpovědí. U některých jsem se i dost nasmál. Jedna ale byla správná. Když jsem se kluka, který ji poslal, dotázal, jak na řešení přišel, odpověděl mi, že jeho tatínek je expert na šifry a hádanku řešili spolu,“ prozradil.

Zmíněný videoklip je jeho první animovaný. Stojí za ním talentovaná výtvarnice a animátorka Alžběta Göbelová.

Nová píseň a unplugged koncert

Šumperská kapela O5 a Radeček v minulých dnech natočila videoklip k písni Dobrý zprávy. Je to společný kousek s písničkářem Voxelem a v hlavní roli se v něm představí čínské prase. „Je to optimistická píseň. Zveřejníme ji začátkem příštího roku,“ sdělil zpěvák Tomino.

Novou desku ta skladba ale neavizuje. Kapela vydává singly a až jich prý bude dost, shrne je na album.

Koncert skupiny O5 a Radeček v Čelákovicích.

FOTO: Jiří Lukeš

UDG mají jiné starosti. Od televizní stanice Óčko dostali nabídku odehrát v prosinci akustický koncert, který bude natočen a následně odvysílán ze záznamu, pak snad i vydán na nosiči. Původně ústeckolabská kapela unplugged obvykle nehraje, přesto nabídku přijala.

„Zatím se zdá, že odložit bustřené kytary a vzít do ruky akustické či umravnit bubny a činely je pro nás o něco těžší úkol, než jsme si sami mysleli. Ale zkoušíme a věříme, že to dobře dopadne,“ konstatoval Jugi.

Na koncert do Čelákovic přišlo v pátek asi 350 diváků. Pozoruhodné bylo, že všechna tři tělesa při většině písniček doprovázeli zpěvem. Texty a melodie svých oblíbenců si zjevně už dávno osvojili.