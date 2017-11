Tentokrát si zvolila téma bojovné, sice o mýtických Amazonkách, jejichž krutost, agresivita a zuřivá síla vůči komukoli neznala mezí. Ničily především muže, ale také sebe navzájem.

Pouze čtyři tanečnice - performerky rozpoutají na scéně takovou vřavu, jako by jich byl celý pluk. V tmavém, málo nasvíceném prostoru se odehrává řada obrazů, kdy násilí a sebezničování graduje do jisté bezbřehosti. Manipulátorka (Markéta Frὅsslová) rozpoutává nekonečné šarvátky a vzájemná mučení. Většinou ve dvojicích, ale i jedné proti ostatním používají tanečnice různé rekvizity, lana svištící prostorem i nad diváky, tyče, nože, visí na provazech, jak to bývalo i v antické aréně, a jdou se zabít se zvýšenou pohybovou dynamikou.

Vše kulminuje do krvavých situací, kdy se do nepříčetnosti rozřezávají do krve. A krev teče a hlavy padají.

V pozadí scény jsou zavěšeny figuríny mužů, kteří jsou umučeni. Diváci jsou i díky tomu nemilosrdně vtaženi do hororu, ve kterém není ani chvilka na přemýšlení o tom, proč se vlastně děje. Chybí nicméně moment katarze či poučení.

Představení, které se hraje v pražském Divadle La Fabrika, trvá přes osmdesát minut a fyzické bojové až artistní výkony v něm jsou na hraně možností, kterým však nejvíce odolává vynikající francouzská tanečnice Fanny Barrouquére.

Skvělý je hudební doprovod a aranžmá Tomáše Vychytila a Hynka Obsta. Elektronické kytary i soubor bicích jsou v zajímavém spojení s hlasy, skřeky, dětským pláčem a dalšími destruktivními zvuky.

Lenka Vagnerová and Company: Amazonky Koncept a choreografie: Lenka Vagnerová, koordinátor bojových scén: Radek Mačák, hudba: Tomáš Vychytil, scénografie a kostýmy: Michal Heriban, účinkují: Fanny Barrouquére, Markéta Frὅsslová, Simona Machovičová, Barbora Rokoszová, Tomáš Vychytil a Hynek Obsta. Premiéra 1. listopadu, La Fabrika, Praha.

Celkové hodnocení: 80 %