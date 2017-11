Koncert se koná v rámci prodlouženého Infinite Long Goodbye Tour. Kapela, která se mnohokrát personálně proměnila, nyní hraje ve složení Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don Airey.

Skupina od konce šedesátých let ovlivnila stovky muzikantů. Hity jako Highway Star, Fireball nebo Smoke on the Water zná prakticky každý. Prodala milióny desek a vyprodala největší stadióny světa. V roce 2016 vstoupili Deep Purple do Rokenrolové síně slávy.

Stali se také synonymem pro nosné kytarové riffy, ale zpočátku v jejich hudbě vládly hlavně varhany „hammondky“. Debut Shades of Deep Purple měl psychedelickou příchuť. Sedmdesátá léta přinesla kultovní desky jako In Rock, Fireball a Machine Head. S jiným zpěvákem (Davidem Coverdalem) vyšly neméně skvělé desky Burn a Strombringer, na kterých se do hardrockové masy vkrádají prvky funku.

Vstupenky budou v síti Ticketpro od 2. listopadu.