Ota Kars:

Jmenuju se Tomáš





Životopis předčasně zemřelého mladého herce, který se zapsal nesmazatelně do srdcí diváků. Dětská filmová hvězda, která měla samozřejmě i vlastní osobní život. Kniha je vybavena obrazovou přílohou s řadou známých a širší veřejnosti zcela neznámých fotografií.

Mladá fronta, 146 stran, 279 Kč

Jan Saudek, Jana Steinerová (editorka):

Dva





Známý fotograf je ve své literatuře vlastně stejný jako ve výtvarném projevu: velikášský, přepjatý, brutálně explicitní – ale i citlivý, místy melancholický, přirozeně otvírající okna k metafyzickým dimenzím skutečnosti...

Slovart, 136 stran, 399 Kč

Magda Váňová:

Já hlupák





Proč si člověk neudrží, co si v životě vybudoval, čeho dosáhl nebo co dostal? V manželství sochaře Vincenta a kostýmní návrhářky Evy se to jednomu podaří a pro druhé se život zvrtne v katastrofu. Proč?

Šulc a Švarc, 336 stran, 340 Kč

Henning Mankell:

Pohyblivý písek





Vzpomínky populárního švédského autora od dětství až do posledních dnů. Psal o ženách a mužích, které kdy potkal, ale i nepotkal, i když by si to přál. Psal o lásce a žárlivosti a o odvaze a strachu. I o tom, jaké to je žít s nemocí, která ho ohrožovala na životě.

Host, přeložila Hana Švolbová, 350 stran, 329 Kč

Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo, Sophia Blandinieresová:

Mých tisíc životů





Mimořádný život člověka, který neměl nikdy na divadelní scéně nebo ve filmu držet žádnou ženu v náručí. Přesto u něho skončily všechny krasavice světového filmu, včetně obávaných italských tygřic, jako byly Claudia Cardinálová, Sophia Lorenová či Gina Lollobrigida.

Práh, přeložila Kateřina Dejmalová, 248 stran, 299 Kč, audiokniha 314 Kč

Jussi Adler- Olsen:

Selfies





Vedení kodaňské policie usoudilo, že počet objasněných případů oddělení Q je pod hranicí očekávání. Prokázat opak dostává za úkol Rose, která se ale propadá do psychického pekla, jehož kořeny sahají hluboko do temné minulosti. Mezitím najdou zavražděnou starší paní...

Host, přeložila Kristina Václavů, 512 stran, 369 Kč

Anthony Doerr:

O dívce Grace





David Winkler žije na Aljašce ve městě Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou. Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru při záplavách, ho zdrtí. Odjede tisíce mil daleko, opustí domov i budoucnost, aby vyplnění tohoto snu zabránil...

Moba, přeložila Jana Jašová, 464 stran, 349 Kč, e-kniha 249 Kč

Ondřej Fuczik:

Hrdinové – Největší příběhy české kopané





Co dělá člověka hrdinou? Komiks rozebírá osobnostní rysy a činy pozapomenutých nebo stále živoucích hrdinů, kteří nezapomenutelně hráli hru jménem fotbal. V různých dobách, v různých klubech. A ať už to byli Češi, Slováci, Rakušané, Němci nebo Židé. Naše legendy.

Yinachi, 256 stran, 699 Kč

Marilyn Manson, Neil Strauss:

Dlouhá, trnitá cesta z pekla





Autobiografie Briana Warnera vystupujícího pod jménem Marilyn Manson odkrývá postupný přerod ze zakřiknutého žáčka křesťanské školy v jednu z nejobávanějších, nejzatracovanějších a zároveň nejobdivovanějších amerických hudebních celebrit všech dob.

BB art, přeložili Jiří Zavadil a Lenka Čížková, 352 stran, 349 Kč